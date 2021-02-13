В субботу сенаторы проголосовали за то, чтобы заслушать свидетелей по делу об импичменте Дональда Трампа, что потенциально затянет процесс. Хотя всего несколько часов назад казалось, что слушание близится к завершению.

Об этом сообщает агентство The Associated Press.

Решение привлечь свидетелей к процессу последовало после того, как в пятницу вечером депутат Палаты представителей республиканской партии сообщил о телефонном звонке 6 января (в день беспорядков в Капитолии) между Трампом и лидером меньшинства Палаты представителей Кевином Маккарти. Это, по словам демократов, свидетельствует о безразличии Трампа к произошедшему насилию.

Прокуроры Палаты представителей утверждали, что призыв Трампа пойти в Капитолий и “биться изо всех сил” за свое президентство в тот момент, когда Конгресс 6 января собирался утвердить победу Джо Байдена, был частью “организованной модели насильственной риторики и ложных заявлений”. Тогда в результате стычек погибли пять человек.

Адвокаты Трампа ответили, что его слова не были призывом к насилию и что импичмент – это не что иное, как “охота на ведьм”, призванная помешать ему снова занять свой пост.

Исход разбирательства может повлиять не только на политическое будущее Трампа, но и на будущее сенаторов, поклявшихся обеспечивать беспристрастное правосудие в качестве присяжных.

Как сообщает телеканал CNN, через несколько минут после того, как Сенат проголосовал за вызов свидетелей возникла некоторая путаница по этому поводу.

Один сенатор даже спросил, за что именно они проголосовали.

Кроме того, пока не понятно, сколько свидетелей может быть вызвано для заслушивания.

Необходимо провести еще одно голосование на основе простого большинства, чтобы вызвать в суд конкретных свидетелей, таких как член Республиканской партии Хайме Эррера Бейтлер, которого демократы заявили.

В пятницу адвокаты Трампа обвинили демократов в проведении кампании “ненависти” против бывшего президента.

Как известно, 13 января Палата представителей США объявила импичмент президенту Дональду Трампу за его роль в подстрекательстве толпы своих сторонников к штурму Капитолия. Статья обвинения в резолюции одна — “подстрекательство к восстанию”.

25 января резолюцию об импичменте передали в Сенат, и только теперь началось рассмотрение. В начале заседания был утвержден порядок проведения разбирательства.

В конце заседания состоялось голосование с целью подтверждение конституционности процесса. Его посчитали конституционным 56 сенаторов (50 демократов и 6 республиканцев: Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сасс, Пэт Туми).

Упомянутые республиканцы решили поддержать демократов вопреки призывам некоторых коллег прекратить разбирательство.