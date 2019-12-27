Представители Республиканской партии в Сенате США уверены, что не они одни будут голосовать против импичмента президента Дональда Трампа, но и их коллеги из Демократической партии.

Об этом сообщает американское издание The Hill.

Поддержка демократов, по мнению республиканцев, будет незначительной, но продемонстрирует единство американского политикума. Они рассчитывают на один – два голоса от демократов.

Ранее лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл объявил, что лагерь демократов потеряет несколько голосов.

“Меня не удивило бы, если бы к нам присоединились один-два демократа”, – отметил он.

Против импичмента Трампа проголосуют, как полагают, три демократа – Джо Манчин, Даг Джонс и Кирстен Синема. Если у республиканцев будет хотя бы один голос от демократов. Это будет означать, что они имеют “широкую поддержку” в деле об импичменте.

25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования для запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для этого стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что Трамп оказывал давление на украинского президента с целью расследования дела Джо Байдена.

Спикер палаты утверждает, что действия Трампа подорвали национальную безопасность и защиту осведомителей.

Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.