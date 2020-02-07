Плановая замена зубов — звучит, по меньшей мере, странно. Но все больше молодых людей теряют зубы. Решением многих проблем в этом случае становятся зубные импланты.

Имплант — это искусственный зубной корень, который, как винт, вкручивается в костную ткань. Чаще всего он сделан из титана. Организм не отторгает этот материал, поэтому он хорошо приживается. Затем на него надевают зубную коронку. Готовый имплант вместе с коронкой практически не отличается от родного зуба.

Долгое время отечественная имплантология «плелась» в конце мирового рейтинга, поэтому у населения сложилось мнение, что качественные импланты ставят только за границей или заграничные стоматологи.

Но это не так. Сейчас наши врачи пользуются теми же имплантатами, методиками и технологиями, что и зарубежные специалисты. Например, в клинике Porcelain в Киеве имплантацию зубов, о которой можно прочесть тут https://porcelain-dent.com.ua/ru/service/implantacija/mounting-of-implants/, проводят на высочайшем уровне по мировым протоколам. Применяют современные качественные материалы.

А сейчас предлагаем узнать остальные мифы имплантации зубов.

Это очень дорого

Не совсем так. Окончательная цена зависит от трех составляющих:

стоимость системы имплантов;

материал коронки;

услуги врача.

Важно помнить, что качественный имплантат — это высокотехнологичный продукт, который хорошо приживается и не требует замены. То есть инвестиция в себя окупается успехом замены и пожизненной гарантией.

Есть нужно осторожно, соблюдать определенную диету

Это миф, так как имплантаты после приживления хорошо выдерживают нагрузки и практически не отличаются от родных зубов. Единственное, что необходимо соблюдать, — это тщательная гигиена.

Искусственные зубы, как и свои, нужно тщательно чистить, обрабатывать. Необходимо регулярно проходить профилактические осмотры у стоматолога.

Нельзя ставить в пожилом возрасте

Тоже миф. Даже в 80 лет при грамотном подходе можно установить имплантат. Конечно, с возрастом истончается костная ткань, но это решается путем наращивания материала.

Это очень больно

Установка зубных имплантов проводится под местной или общей анестезией, и, если процедура проведена хорошо, все заканчивается не больше чем временным отеком десны. Как правило, при соблюдении всех рекомендаций стоматолога болезненные и неприятные ощущения проходят через пару дней.

Выбирайте квалифицированного специалиста и хорошую клинику, и тогда зубные импланты будут радовать долгие годы.