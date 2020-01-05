Импорт Украины из Омана занимает 0,012% всего импорта страны.

Информация об этом опубликована на официальном сайте министерства иностранных дел Украины.

“Товарооборот товарами между Украиной и Султанатом Оман в 2018 году составил 66,21 млн дол США. При этом, на украинский экспорт припало 59,15 млн дол. США (174% от показателей аналогичного периода 2017 года), импорт – 7,06 млн.дол. США (134,7%). Позитивное для Украины сальдо составляло 52,09 млн. дол. США”, – сказано в сообщении.

При этом уточняется, что Украина экспортирует в Султанат жиры и масла растительного и животного происхождения, черные металлы и пищевую продукцию. Импорт из Омана состоит в основном из полимером и пластмасс.

Отмечается, что общий экспорт продукции из Украины за 2018 год составил 47,3 млрд дол. США, а импорт – 56,9 млрд дол. США.

Таким образом, экспорт в Оман из Украины составляет 0,125% от всего экспорта страны, а импорт – 0,012% от всего украинского импорта.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский вместе с семьей улетел в Оман.

При этом в Султанате Оман Зеленский остановился в самом дорогом отеле.