Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Западное крыло Белого дома обычно гудит от активности, но сейчас кажется, что опустело. Телефоны молчат. Столы в пустых офисах были завалены бумагами и неоткрытыми письмами, как будто люди ушли в спешке и больше не вернутся. Десятки высокопоставленных чиновников и помощников ушли в отставку после беспорядков в Капитолии 6 января. Осталась горстка лоялистов, таких как Стивен Миллер, старший советник по вопросам политики президента Трампа.

В день инаугурации офис Миллера будет пустой, исчезнут все признаки того, что он и его коллеги когда-либо были там. Кабинет подготовят для команды Байдена. Стивен Миллер – лишь один из 4000 политических назначенцев, нанятых администрацией Трампа, которые потеряют работу и будут заменены людьми, нанятыми Байденом.

Уборка офисов Западного крыла и смена президентов – часть традиции, уходящей корнями в глубину веков.

По данным Центра передачи президентской власти, в среднем в переходный период на работу в Белый дом претендуют от 150 000 до 300 000 человек. Около 1100 позиций также требуют утверждения Сенатом. На утверждение всех этих позиций уйдут месяцы, а может и годы.

Документы за время президентства Трампа, информационные книги и артефакты, относящиеся к деятельности президента, отправят в Национальный архив, где они будут храниться под грифом “секретно” в течение 12 лет, если только президент сам не решит, что некоторые из них можно предать огласке.

Мебель в Белом доме, такая как письменный стол Resolute в Овальном кабинете, большая часть произведений искусства, фарфор и другие предметы принадлежат правительству и останутся в помещениях.

Уберут фотографии президента, висящие в коридоре.

Обычно, когда новый президент заезжает в Белый дом, делается косметический ремонт. Например, Дональд Трамп выбрал портрет президента-популиста Эндрю Джексона для Овального кабинета. Он также заменил шторы, диваны и ковер в офисе на золотые.

В день инаугурации вице-президент Пенс и его жена также уступят место Камале Харрис и ее мужу Дагу Эмхоффу. Они поселятся в своей официальной резиденции – доме XIX века на территории Военно-морской обсерватории, в паре миль от Белого дома.