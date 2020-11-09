Об этом сообщает The New York Times.

Ожидается, что Байден будет приведен к присяге как 46-ой главнокомандующий США 20 января на церемонии инаугурации на открытом воздухе, если эпидемия коронавируса не заставит сократить программу.

Перед инаугурацией Байдена в этот же день избранный вице-президент Камала Харрис будет приведена к присяге с Западного фронта Капитолия.

Кто планирует церемонию?

С 1901 года Объединенный комитет Конгресса по церемониям инаугурации организовывает инаугурации избранного президента и избранного вице-президента.

Нынешний комитет из шести человек начал планирование церемонии 2021 года в июне – группа выбрала место и утвердила бюджет в 1,5 миллиона долларов.

Темой 59-й инаугурации страны будет “Наша решительная демократия: создание более совершенного союза”.

Кто должен присутствовать?

Ожидается, что американские официальные лица и другие высокопоставленные лица соберутся на инаугурационной платформе площадью более 10 000 квадратных футов и вместимостью более 1600 человек.

Традиционно группа, которая сидит на платформе, включает президента и вице-президента и их семьи, избранного президента и вице-президента и их семьи, главного судью и помощников судьи Верховного суда, бывших президентов, дипломатический корпус, членов кабинета министров, членов Конгресса, губернаторов, Объединенный комитет начальников штабов и других гостей.

В 2017 году, когда Трамп был приведен к присяге, присутствовали его оппонент-демократ Хиллари Клинтон и ее муж, бывший президент Билл Клинтон, а также предшественник Трампа, бывший президент Барак Обама, его жена Мишель Обама, а также бывшие президенты Джордж Буш и Джимми Картер. Президент Джордж Буш-старший не смог приехать из-за плохого здоровья; он умер в 2018 году.

Как долго длится инаугурационная речь?

По данным комитета, каждый президент после Джорджа Вашингтона выступил с инаугурационной речью, в которой было от 8 445 до 135 слов. Во время своего инаугурационного обращения 20 января 2017 года Трамп в течение 16 минут выступал перед сотнями тысяч сторонников и зрителей. В своей речи он поклялся разрушить установленный порядок и обратить вспять национальный упадок, который он назвал “этой американской бойней”.

Также на следующий день Трамп оспорил независимые оценки посещаемости, заявив, что там побывало до 1,5 миллиона человек. После это было опровергнуто фотографиями.

По визуальным оценкам размер толпы составляет одну треть от размера первой инаугурации Обамы в 2009 году.

Всегда ли мероприятие проходило в январе?

Нет. При ратификации 20-й поправки в 1933 году датой было определено 20 января. До этого инаугурации традиционно проводились 4 марта. Также церемония проходила и в другие даты и в 10 разных местах.

Кто выступит на празднике?

Кто выступит на инаугурации – пока не известно. Некоторые элементы программы решаются комитетом, другие решает избранный президент.

На инаугурации Трампа выступили хорал Университета штата Миссури, Мормонский табернакальный хор и Джеки Эванчо, юное сопрано, который закрыл церемонию, спев гимн США (“Знамя, усыпанное звёздами”).

На второй инаугурации президента Обамы в 2013 году среди исполнителей была первая победительница конкурса “Американский идол” Келли Кларксон, которая спела “My Country,’ Tis of Thee”. Поэт Ричард Бланко прочитал свое первое стихотворение “One Today”.