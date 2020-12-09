Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится по большей части в виртуальном формате, учитывая ситуацию с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщил американскому телеканалу CNN член Палаты представителей США, сопредседатель комитета по инаугурации Джим Клиберн.

По его словам, церемония инаугурации Байдена, скорее всего, будет на 75-80% виртуальной.

“Я думаю, что президент будет приведен к присяге традиционным способом, но на 75-80% эта инаугурация, вероятно, будет виртуальной”, – отметил Клиберн.

По его словам, мероприятие пройдет в таком же формате, как и предвыборный съезд Демократической партии в Милуоки (штат Висконсин) в августе 2020 года. Он был проведен преимущественно в режиме онлайн.

Согласно данным CNN, рассматривается возможность того, что Байден прибудет в Вашингтон из Уилмингтона (штат Делавэр) на поезде Amtrak. Так новоизбранный президент США добирался на работу, когда был сенатором от штата Делавэр.

Ранее Джо Байден рассказал, что планирует принять присягу 20 января 2021 года на ступеньках Капитолия США. Однако отмечалось, что церемония его инаугурации будет иметь более виртуальный характер, учитывая эпидемию коронавируса. По словам Байдена, “главное — защитить людей”.

“Я догадываюсь, что не будет гигантского инаугурационного парада, но вы увидите много виртуальной активности в штатах по всей Америке. Мы привлечем еще больше людей, чем раньше”, – отмечал Байден.

Инаугурационный комитет, которому поручен сбор средств и организация инаугурационных мероприятий, обещает, что в своем планировании он будет уделять приоритетное внимание “обеспечению безопасности людей и предотвращению распространения COVID-19”.