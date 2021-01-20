Джо Байден за свою жизнь был свидетелем инаугураций 13 президентов, но его собственная присяга будет выглядеть совсем иначе.

Издание Vox опубликовало подробное расписание инаугурационного дня 46-го президента США.

В полдень 20 января, когда Байден будет приносить присягу, на аллее перед Белым домом не будут находиться тысячи американцев. Байден не будет маршировать на параде или его не будет сопровождать уходящий президент Дональд Трамп. Инаугурация Байдена будет более церемониальным событием, отражающим серьезность угроз безопасности после нападения 6 января на Капитолий и пандемии, охватившей страну.

Байден по-прежнему будет приносить присягу в Капитолии в сопровождении военных, а его инаугурационный комитет запланировал ряд виртуальных мероприятий. Эти события, которые начнутся в 10 утра по восточному времени (или 17:00 по Киеву), будут транслироваться в прямом эфире на официальных каналах команды Байдена, по нескольким кабельным сетям и на различных других платформах, таких как Twitch и Facebook.

Чиновники отговаривают людей ехать в Вашингтон на церемонию. Растущие опасения по поводу безопасности вынудили самого Байдена изменить свои планы: он больше не будет ездить на поезде из Уилмингтона, штат Делавэр, в Вашингтон, округ Колумбия, – он так ездил в течение многих лет, когда работал в Сенате.

Мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер, губернатор Мэриленда Ларри Хоган и губернатор Вирджинии Ральф Нортам призвали американцев не приезжать в округ Колумбия на церемонию инаугурации: “Из-за сложных обстоятельств, включая насильственный штурм Капитолия, а также продолжающуюся пандемию COVID-19. Мы призываем американцев не приезжать в Вашингтон, округ Колумбия, а вместо этого участвовать виртуально”.

Президент Дональд Трамп ясно дал понять, что он нарушит 152-летнюю традицию, отказавшись присутствовать на инаугурации своего преемника. Однако вице-президент Майк Пенс планирует присутствовать на инаугурации Байдена.

Как посмотреть церемонию и инаугурацию

Будет прямая трансляция от Vox. Церемонию вы также можете смотреть на официальных каналах команды Байдена, а также в любых их каналах в социальных сетях: YouTube, Facebook, Twitter и Twitch.

Если вы смотрите по телевизору, ABC, CBS, CNN, NBC, MSNBC и PBS будут транслировать его в прямом эфире.

График

Вот краткое изложение событий в среду, 20 января. Время по Киеву.

15:00 – контрпрограмма прощания президента Дональда Трампа.

Трамп не только пропустит инаугурацию Байдена, но и проведет собственное мероприятие на Joint Andrews Base в Мэриленде. Подробности пока неизвестны.

17:30 – начало церемонии.

На инаугурации певица Леди Гага исполнит национальный гимн. Также выступит Дженнифер Лопес. Обратится к народу Лео Дж. О’Донован, американский католический священник-иезуит, и благословит преподобный доктор Сильвестр Биман, пастор епископальной церкви африканских методистов Вефиля в Уилмингтоне, штат Делавэр. Оба священослужителя являются давними друзьями семьи Байденов.

19:00 – Байден принесет присягу и выступит с программным обращением на ступенях Капитолия.

21:00 – после инаугурации Байдены, семьи Харрис, а также Обамы, Буш и Клинтоны возложат венки на Арлингтонском национальном кладбище. Затем традиционный “Обзорный проход”, символизирующий передачу власти новому главнокомандующему, состоится у восточного фасада здания Капитолия. Затем Байдена сопроводят в Белый дом вместе с каждым подразделением вооруженных сил.

В этот момент обычно проводился президентский парад; вместо этого инаугурационный комитет запланировал виртуальный парад по всей Америке.

03:30 (21 января) – специальный выпуск “Празднование Америки” в прайм-тайм.

Инаугурационные мероприятия завершатся специальным мероприятием “Празднование Америки”, организованным актером Томом Хэнксом. Байден и Харрис выступят с обращениями. Также выступят баскетболист Карим Абдул-Джаббар, шеф-повар Хосе Андрес, Ант Клемонс, Джон Бон Джови, Foo Fighters, Джон Ледженд, Ева Лонгория, Деми Ловато, Лин Мануэль-Миранда, Брюс Спрингстин, Джастин Тимберлейк, Керри Вашингтон и другие.