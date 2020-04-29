Расследование производства о нападении сотрудников полиции на журналиста Богдана Кутепова во время акции протеста под стенами Кабмина начало Госбюро расследований.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, во время сегодняшней акции протеста под зданием Кабинета Министров Украины полицейские избили журналиста “Громадського” Богдана Кутепова и сломали его технику. После инцидента журналист обратился в полицию.

В ГБР проинформировали, что по данному факту было возбуждено уголовное производство. Инцидент был квалифицирован как превышение сотрудниками полиции их полномочий.

“Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)”, — отметили в ведомстве.

Санкциями указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.