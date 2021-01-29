На автозаправочной станции в Братиславе (Словакия) произошел неоднозначный инцидент. Женщина задержала грабителя АЗС до приезда полиции с помощью орального секса.

О необычном завершении ограбления проинформировали в пресс-службе полиции Братиславы.

Согласно сообщению полиции, около 4 часов утра в среду 24-летний серб ворвался на АЗС. Угрожая расправой, он потребовал у сотрудника станции выдать ему наличные из кассы.

Несмотря на то, что сотрудник следовал указанию грабителя, злоумышленник избил его. Сообщается, что работнику АЗС каким-то образом удалось запереть грабителя на заправке.

Местное издание Novyny информирует, что сотрудник, пострадавший от рук грабителя, якобы спрятался в подсобном помещении, где находился его коллега. Последний смог выбраться на улицу и вызвал полицию. В это время грабитель направился в офис АЗС с намерением забрать деньги из сейфа.

Одновременно с этим на АЗС появилась неизвестная 36-летняя женщина. Предполагают, что она попала на станцию через черный ход. По причине, которая остается неизвестной, она предложила грабителю оральный секс. Женщина находилась со злоумышленником до прибытия полиции.

В главке не сообщили деталей о появлении женщине и ее роли в задержании, однако рассказали о ее присутствии:

“После прибытия патруля на место выяснилось, что человек, ограбивший заправку, находится внутри. В одном из помещений полиция обнаружила мужчину, которому оказывала сексуальные услуги молодая женщина”.

Согласно сообщению СМИ, первыми словами женщины, когда она увидела полицейских, были: “Берите его, я больше не могу выносить это”.

В связи с этим предполагают, что женщина пошла на такой шаг из-за страха перед ним, или же с целью задержать мужчину до приезда полиции.

Когда правоохранители пытались задержать грабителя, он активно сопротивлялся. Полицейским пришлось применять силу, чтобы доставить его в отделение.

По факту грабежа было открыто уголовное дело, а избитый сотрудник попал в больницу. О судьбе женщины, вынудившей грабителя задержаться, не сообщается.