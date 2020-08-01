Детали инцидента рассказала пострадавшая.
Около трех часов ночи неизвестный вошел в купе, в котором ехала Анастасия Луговая вместе со своим сыном.
Пострадавшая утверждает, что мужчина пришел в купе в трусах, заблокировал дверь и стал ее избивать. От ее криков проснулся сын, который также начал кричать.
После этого мужчина снял нижнее белье и стал приставать к Анастасии, несмотря на то, что ее сын видел все происходящее. Все время, пока женщина пыталась успокоить сына, мужчина гладил ее ноги, утверждая, что, если та “будет хорошей девочкой” – “не пострадает”.
Женщина предложила злоумышленнику выйти из купе, чтобы сын не видел происходившего и тот согласился. Они перешли в его купе, где на столе лежала дыне и был воткнут нож, потому Анастасия решила, что сопротивляться и кричать – опасно для жизни.
Когда мужчина начал к ней приставать, в купе начал плакать сын, потому Анастасия попросила его выйти, чтобы успокоить ребенка, иначе бы он всех разбудил.
Женщина забрала сына и побежала к проводнице. Та спала и вообще не понимала, что происходит. Мужчина понял, что его обманули и побежал искать Анастасию.
Женщина убежала с сыном в следующей вагон, крича и стуча во все двери, но никто не отреагировал. Проводница в этом вагоне закрыла Анастасию в своем купе.
В этот момент оставалось ехать больше трех часов до Киева, а до ближайшей станции было долго.
Проводница сообщила о случившемся начальнику поезда и тот приказал охранять нападавшего, чтобы он не смог сбежать.
В семь утра, когда поезд прибыл в Киев, у вагона уже ждала полиция.
Анастасия отметила, что нападавший представился ее мужем.
В пресс-службе “Укрзализныци” по этому поводу сообщили, что мужчину передали правоохранителям.
“Укрзализныця” приносит извинения пострадавшей пассажирке и в очередной раз настаивает на необходимости возобновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров”, – сказано в сообщении.
- Ранее сообщалось, что “Укрзализныця” объявила об открытии продажи билетов еще на пять поездов после паузы из-за коронавируса.