В пятницу, 31 июля, в поезде "Мариуполь – Киев" мужчина ворвался в купе, где ехала женщина с ребенком. Он избил ее и пытался изнасиловать.

Детали инцидента рассказала пострадавшая.

Около трех часов ночи неизвестный вошел в купе, в котором ехала Анастасия Луговая вместе со своим сыном.

Пострадавшая утверждает, что мужчина пришел в купе в трусах, заблокировал дверь и стал ее избивать. От ее криков проснулся сын, который также начал кричать.

После этого мужчина снял нижнее белье и стал приставать к Анастасии, несмотря на то, что ее сын видел все происходящее. Все время, пока женщина пыталась успокоить сына, мужчина гладил ее ноги, утверждая, что, если та “будет хорошей девочкой” – “не пострадает”.

Женщина предложила злоумышленнику выйти из купе, чтобы сын не видел происходившего и тот согласился. Они перешли в его купе, где на столе лежала дыне и был воткнут нож, потому Анастасия решила, что сопротивляться и кричать – опасно для жизни.

Когда мужчина начал к ней приставать, в купе начал плакать сын, потому Анастасия попросила его выйти, чтобы успокоить ребенка, иначе бы он всех разбудил.

Женщина забрала сына и побежала к проводнице. Та спала и вообще не понимала, что происходит. Мужчина понял, что его обманули и побежал искать Анастасию.

Женщина убежала с сыном в следующей вагон, крича и стуча во все двери, но никто не отреагировал. Проводница в этом вагоне закрыла Анастасию в своем купе.

В этот момент оставалось ехать больше трех часов до Киева, а до ближайшей станции было долго.

Проводница сообщила о случившемся начальнику поезда и тот приказал охранять нападавшего, чтобы он не смог сбежать.

В семь утра, когда поезд прибыл в Киев, у вагона уже ждала полиция.

Анастасия отметила, что нападавший представился ее мужем.

В пресс-службе “Укрзализныци” по этому поводу сообщили, что мужчину передали правоохранителям.

“Укрзализныця” приносит извинения пострадавшей пассажирке и в очередной раз настаивает на необходимости возобновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров”, – сказано в сообщении.