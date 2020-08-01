Об этом сообщили на сайте Национальной полиции.
Задержанному Виталию Рудзько 45 лет. Он из Запорожья. Мужчина ранее уже был судим трижды.
В 1996 году его арестовали за угон автомобиля, в 1999 — за хулиганство, а в 2008 — за кражу.
Судья Соломенского районного суда Горбатовская Светалана Анатольевна удовлетворила ходатайство прокуратуры и полиции и отправила подозреваемого на два месяца за решетку без права выхода под залог.
“Начаты уголовные производства по части первой статьи 153 (Сексуальное насилие) и части второй статьи 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей без применения альтернативы”, – сказано в сообщении.
- В пятницу, 31 июля, в поезде “Мариуполь – Киев” мужчина ворвался в купе, где ехала женщина с ребенком. Он избил ее и пытался изнасиловать.