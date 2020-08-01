Соломенский районный суд города Киева отправил подозреваемого в нападении и попытке изнасилования Виталия Рудзько за решетку на 60 суток, без права внесения залога.

Об этом сообщили на сайте Национальной полиции.

Задержанному Виталию Рудзько 45 лет. Он из Запорожья. Мужчина ранее уже был судим трижды.

В 1996 году его арестовали за угон автомобиля, в 1999 — за хулиганство, а в 2008 — за кражу.

Судья Соломенского районного суда Горбатовская Светалана Анатольевна удовлетворила ходатайство прокуратуры и полиции и отправила подозреваемого на два месяца за решетку без права выхода под залог.

“Начаты уголовные производства по части первой статьи 153 (Сексуальное насилие) и части второй статьи 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей без применения альтернативы”, – сказано в сообщении.