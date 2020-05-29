Перестрелка в Броварах и изнасилование в отделении полиции Кагарлыка свидетельствуют о возвращении страны к тому уровню преступности, который наблюдался в 1990-х годах.

Такое мнение выразила на своей странице в Facebook нардеп от “Европейской Солидарности” Ирина Геращенко.

“Даже в самые сложные времена начала войны, эскалации на фронте, сотни вооруженных людей не бегали по улицам городов в тылу. Сегодня же – разгул бандитизма, возвращение 90-х, когда не знал, что опаснее: встреча с братками или с милицией. Пьяные полицейские убивают, в отделениях пытают, насилуют, кошмарят бизнес или работают крышей для криминальных схем”, – отметила Геращенко.

Она обратила внимание на тот факт, что на этом фоне, в разгар экономического кризиса Кабинет Министров собрался “на стратегическую сессию”, в рамках которой министры занимались “тимбилдингом”, постановкой целей и формированием “бренда” КМУ.

“Правительство в разгар экономического кризиса, в рабочий день проводит стратегическую серию, “правительственный Трускавец” о бренде страны. Кагарлык и Бровары сегодня – “бренд” страны. И никакая “няня” сюда не придет (речь идет о проекте “инвестиционная няня”, – ред.), в этот хаос, беспорядок, бардак, непрофессионализм, разборки, коррупционные схемы, кадровый кавардак. “Зеленая” власть не может обеспечить безопасность жизни украинцев, безопасность в мирных городах и селах, безопасность на улицах, собственных домах”, – подчеркнула Геращенко.

Она возложила прямую ответственность за ситуацию в стране на президента Владимира Зеленского.

“Он единолично сформировал эту власть и эту команду, он слепил этот список “слуг” и завел их в Парламент, он взял личную ответственность за министров двух своих правительств, за которых “слуги” послушно жали кнопки. Он выбрал карманных силовиков, своих прокуроров”, – напомнила нардеп.

Геращенко добавила, что пока силовики “кошмарят оппозицию, арестовывают картины, громят музеи”, бандитизм в стране “поднимает голову”.