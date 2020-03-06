Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.

“Это сложный вопрос. Этический вопрос перед теми людьми, которые заслужили своей трудовой жизнью свои пенсии. Мы, конечно, будем проводить индексацию пенсий в этом году. Для этого нужно взять и посмотреть, чем мы владеем в бюджете. И мы начали это делать уже сегодня”, — сказал Шмыгаль.

Глава Правительства не назвал сроков, когда вопрос с индексацией пенсий будет решен, но заверил, что она будет до конца года.

“Я не буду обманывать, что завтра мы проиндексируем пенсии. Но мы сделаем это в этом году, найдем эту возможность и не подведем пенсионеров, которые заслужили свои пенсии”, — сказал он.

<noscript><iframe title="Дивіться онлайн політичне ток-шоу Право на владу" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/ovI-PvUNGoA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>