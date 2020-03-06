“Это сложный вопрос. Этический вопрос перед теми людьми, которые заслужили своей трудовой жизнью свои пенсии. Мы, конечно, будем проводить индексацию пенсий в этом году. Для этого нужно взять и посмотреть, чем мы владеем в бюджете. И мы начали это делать уже сегодня”, — сказал Шмыгаль.
Глава Правительства не назвал сроков, когда вопрос с индексацией пенсий будет решен, но заверил, что она будет до конца года.
“Я не буду обманывать, что завтра мы проиндексируем пенсии. Но мы сделаем это в этом году, найдем эту возможность и не подведем пенсионеров, которые заслужили свои пенсии”, — сказал он.
- Кабинет Министров Украины собирается провести индексацию пенсий в сентябре 2020 года. Предварительно индексация была запланирована на начало марта, однако Правительство ее не согласовало.
- По словам Президента Владимира Зеленского, Правительство Алексея Гончарука, которое было отправлено в отставку, не представило реального плана по повышению пенсий украинцам.