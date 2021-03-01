#Буквы рассказывают об этом подробнее.
Индексация пенсий
С 1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий. Повышенные выплаты получат 8 миллионов пенсионеров. В среднем сумма повышения для лиц, пенсии которых подлежат перерасчету составляет 308 гривен. Также повышена минимальная пенсионная выплата с 2100 грн до 2200 грн для пенсионеров, которые имеют страховой стаж продолжительностью у женщин 30 лет, у мужчин – 35 лет.
Если после перерасчета размер пенсии возрастает, то, как отметили в ведомстве, такое повышение не может быть меньше 100 гривен.
Началась запись на COVID-вакцинацию
На портале “Дия” в разделе услуг для граждан появилась возможность онлайн-записи на вакцинацию от COVID-19.
В описании услуги отмечается, что запись производится в лист ожидания вакцинации от COVID-19. После записи гражданин получит уведомление о доступном запись на прививку. Отдельно отмечается, что предварительная запись в лист ожидания не является записью к врачу.
Для записи необходимо авторизоваться на портале или с помощью личного ключа, либо с помощью BankID или MobileID и подтвердить или предоставить персональные данные, выбрать населенный пункт, где планируете прививаться.
Также записаться на вакцинацию можно по телефону контакт-центра МЗ по вопросам COVID-19 0800 60 20 19 или у семейного врача.
Доступная ипотека
Фонд развития предпринимательства и руководители семи коммерческих банков подписали договоры об участии в государственной программе “Доступная ипотека 7%” с 1 марта.
Доступную ипотеку под 7% будут выдавать:
- “Укргазбанк”;
- “Банк Глобус”;
- “Ощадбанк”;
- “ПриватБанк”;
- “Мегабанк”;
- “Кредобанк”;
- “ОТП-Банк”.
По данным Мининистерства финансов, в 2021 году году около 5000 семей смогут воспользоваться программой ипотечного кредитования под 7% годовых. Планируется, что таких кредитов будет выдано на 5 млрд грн. Соответственно, средний размер одного кредита составит около 1 млн грн.
Повышение цен на железнодорожные билеты
“Укрзализныця” сообщила, что с марта 2021 стоимость железнодорожных билетов в Украине вырастет на 2% уже. Затем цена будет повышаться ежемесячно до конца года. За год стоимость билетов повысится на 22%.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире программы “Завтрак с 1 + 1” подтвердил эту информацию и назвал повышение цен “легкой индексацией”.
- Ранее сообщалось, что с 1 марта для граждан Украины начнет действовать безвизовый режим с карибским островным государством Гренада, а также с заморскими территориями в составе Нидерландов.