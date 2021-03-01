С 1 марта в Украине начнут действовать несколько нововведений: индексация пенсий, открытие записи на вакцинацию от COVID-19, старт программы "Доступная ипотека 7%" и повышение цен на железнодорожные билеты.

#Буквы рассказывают об этом подробнее.

Индексация пенсий

С 1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий. Повышенные выплаты получат 8 миллионов пенсионеров. В среднем сумма повышения для лиц, пенсии которых подлежат перерасчету составляет 308 гривен. Также повышена минимальная пенсионная выплата с 2100 грн до 2200 грн для пенсионеров, которые имеют страховой стаж продолжительностью у женщин 30 лет, у мужчин – 35 лет.

Если после перерасчета размер пенсии возрастает, то, как отметили в ведомстве, такое повышение не может быть меньше 100 гривен.

Началась запись на COVID-вакцинацию

На портале “Дия” в разделе услуг для граждан появилась возможность онлайн-записи на вакцинацию от COVID-19.

В описании услуги отмечается, что запись производится в лист ожидания вакцинации от COVID-19. После записи гражданин получит уведомление о доступном запись на прививку. Отдельно отмечается, что предварительная запись в лист ожидания не является записью к врачу.

Для записи необходимо авторизоваться на портале или с помощью личного ключа, либо с помощью BankID или MobileID и подтвердить или предоставить персональные данные, выбрать населенный пункт, где планируете прививаться.

Также записаться на вакцинацию можно по телефону контакт-центра МЗ по вопросам COVID-19 0800 60 20 19 или у семейного врача.

Доступная ипотека

Фонд развития предпринимательства и руководители семи коммерческих банков подписали договоры об участии в государственной программе “Доступная ипотека 7%” с 1 марта.

Доступную ипотеку под 7% будут выдавать:

“Укргазбанк”;

“Банк Глобус”;

“Ощадбанк”;

“ПриватБанк”;

“Мегабанк”;

“Кредобанк”;

“ОТП-Банк”.

По данным Мининистерства финансов, в 2021 году году около 5000 семей смогут воспользоваться программой ипотечного кредитования под 7% годовых. Планируется, что таких кредитов будет выдано на 5 млрд грн. Соответственно, средний размер одного кредита составит около 1 млн грн.

Повышение цен на железнодорожные билеты

“Укрзализныця” сообщила, что с марта 2021 стоимость железнодорожных билетов в Украине вырастет на 2% уже. Затем цена будет повышаться ежемесячно до конца года. За год стоимость билетов повысится на 22%.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире программы “Завтрак с 1 + 1” подтвердил эту информацию и назвал повышение цен “легкой индексацией”.