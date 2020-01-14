Об этом он заявил сегодня после открытия утреннего пленарного заседания, сообщает корреспондент #Букв.

По словам Разумкова, была проведена индексация зарплат.

“Я думаю, что все видели информацию в СМИ относительно увеличения зарплат народных депутатов Украины. Я только что обращался к аппарату, мне предоставили полную информацию. Есть индексация зарплаты народных депутатов Украины, однако она совсем не соответствует тем цифрам, о которых пишут в СМИ, – о 100 тысячах, где-то я видел 150 тысяч”, – отметил Разумков.

Он уточнил, что зарплата нардепов повысилась примерно на 3 тысячи гривен.

“Изменения зарплаты – около 3 тысяч гривен для народного депутата. Это связано с прожиточным минимумом”, – заявил спикер ВР.

Ранее экс-вице-премьер — министр социальной политики Павел Розенко заявил, что, по его информации, зарплаты украинских топ-чиновников подняли в 3,5−5 раз, а зарплату нардепов — в 2,5 раза до более 100 тысяч гривен.