Индия получила наибольшую долю COVID-вакцины собственного производства через COVAX

Индия получила более трети из почти 28 млн доз вакцины от коронавируса Covishield, индийского производства по лицензии AstraZeneca.

Об этом сообщает международное агентство Reuters.

Отмечается, что более трети вакцины индийского производства фактически остались в стране. Эти данные могут усилить критику глобального механизма распределения вакцин COVAX и властей Индии, которые остановили экспорт вакцины, лишив другие менее развитые страны шанса на успешную кампанию вакцинации.

По данным ЮНИСЕФ, Индия получила 10 млн доз вакцины от COVAX, больше всех стран. Нигерия занимает второе место с примерно 4 миллионами доз. Многие бедные страны, которые полностью зависят от программы, до сих пор получали мало вакцины или совсем ее не получали.

Сотни миллионов доз вакцины Covishield, изготовленной по лицензии AstraZeneca на базе Института сыворотки крови в Индии, составляют основную часть первоначального заказа программы COVAX. Пятьдесят миллионов доз должны быть доставлены в апреле, но значительная часть этого заказа, вероятно, будет задержана из-за новых ограничениями экспорта в Индии.

В то же время COVAX запланировала в этом году доставить 2 млрд доз вакцин в страны с низким уровнем достатка. Однако пока программа стартует медленно, а ее представители жалуются, что развитые страны оформили контракты на сотни миллионов доз вакцины. Именно поэтому компании не успевают выполнять заказы программы.

Информированный источник не уполномоченный говорить об этом публично, рассказал агентству, что Индия получила своих 10 млн доз раньше, поскольку механизм COVAX должен был подождать, пока вакцина будет одобрена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. До этого момента программа не может распространять эту вакцину во всем мире.

Разрешение ВОЗ было выдано в середине февраля, в то же время Индия утвердила вакцину в январе и начала собственную кампанию вакцинации 16 января. Источник не указал, когда именно Индия получала вакцину от COVAX.