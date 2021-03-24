Covid-19 Украина

обновлено 24.03.2021 в 18:01

Всего:

1579906 (+14174)

Болеют:

272861 (+14174)

Выздоровели:

1276272 (+7386)

Умерло:

30773 (+342)

18:54 Индия приостанавливает экспорт COVID-вакцины AstraZeneca
18:49 В Disney вновь заявили о переносе премьеры фильма «Черная вдова»
18:26 «Прекрасный мальчик»: Ратаковски подтвердила пол первенца и поделилась трогательным фото
18:24 Кайя Гербер сыграет в новом сезоне «Американской истории ужасов»
18:22 Значительную часть документальных доказательств по делу «вагнеровцев» могут уничтожить – «ЕС»
18:03 Бренд Diesel сделал коллаборацию с самим собой и выпустил капсульную коллекцию с отсылкой к 80-ым
17:55 Экс-главу МВД Захарченко и бывших военных лишили наград Минобороны
17:51 Принц Гарри устроился на вторую работу
17:42 Меркель после критики передумала вводить Пасхальный локдаун
17:06 Nike показал новую модель кроссовок Air Max
16:39 Еврокомиссия ужесточила механизм по контролю экспорта вакцин
15:55 В Гранд-канале Венеции заметили двух дельфинов: видео
15:38 Стоит ли носить маску на улице? От чего это зависит
15:29 Украинская журналистка и театральный критик Анна Липковская умерла от COVID-19
15:09 Умер голливудский актер Джордж Сигал
14:38 TikTok-блогер Doggface продает свой вирусный NFT-ролик за $500 тысяч
14:36 Внучка королевы Елизаветы II Зара Тиндолл стала мамой в третий раз
14:21 Франция – Украина: Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча
14:01 В Индии обнаружили новый штамм COVID-19 с двойной мутацией
13:56 Преступления режима Лукашенко: 19 стран поддержали создание платформы для сбора доказательств
13:52 Электромобили Tesla теперь можно купить за биткоины – Маск
Эксклюзив
13:37 «ДемСокира» открыла символическую галерею «KolomoiskyArtCentre», – фото, видео
13:26 «Слуги народа» зарегистрировали в Раде постановление «об осуждении» субботней акции протеста на Банковой
13:24 Ирэна Карпа о событиях под ОПУ: «Французы бы уже давно разбомбили гр*баное ведомство»
12:46 «Прошляпили меру пресечения» — Черновол передала привет с моря
12:33 Собаки Байдена вернулись в Белый дом
12:00 В Гонконге и Макао приостановили вакцинацию COVID-препаратом от Pfizer/BioNTech

Индия приостанавливает экспорт COVID-вакцины AstraZeneca

Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India), чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

Среда, 24 марта 2021, 18:54

Об этом сообщает международное агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Отмечается, что с четверга, 25 марта, поставки вакцины от COVID-19 за границу будут приостановлены. В министерстве здравоохранения Индии отметили, что страна столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию вакцинации населения.

Правительство разрешило с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет. Следовательно, власть заказала в Serum Institute of India около 141 млн доз вакцины.

“Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии”, – добавил собеседник агентства.

Приостановка экспорта повлияет на поставки вакцины в рамках международной инициативы COVAX. Сейчас индийский производитель уже задержал поставки препарата в Бразилию, Великобританию, Марокко и Саудовскую Аравию.

Отметим, что Украина использует вакцину CoviShield производства Serum Institute of India. Сейчас страна получила 500 000 доз вакцины, однако в контракте указано 1,5 млн доз.

  • Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca может столкнуться с запретом на экспорт вакцины от коронавируса COVID-19, если не выполнит обязательств перед Евросоюзом.
  • Сегодня Европейская комиссия ужесточила механизм, позволяющий блокировать экспорт вакцин. Теперь ЕС будет тщательнее проверять страну, в которую собирается поставлять препарат, а также смягчит условия для регистрации.
Теги: AstraZeneca, експорт, Индия

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook