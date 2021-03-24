Индия приостанавливает экспорт COVID-вакцины AstraZeneca

Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India), чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

Об этом сообщает международное агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Отмечается, что с четверга, 25 марта, поставки вакцины от COVID-19 за границу будут приостановлены. В министерстве здравоохранения Индии отметили, что страна столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию вакцинации населения.

Правительство разрешило с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет. Следовательно, власть заказала в Serum Institute of India около 141 млн доз вакцины.

“Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии”, – добавил собеседник агентства.

Приостановка экспорта повлияет на поставки вакцины в рамках международной инициативы COVAX. Сейчас индийский производитель уже задержал поставки препарата в Бразилию, Великобританию, Марокко и Саудовскую Аравию.

Отметим, что Украина использует вакцину CoviShield производства Serum Institute of India. Сейчас страна получила 500 000 доз вакцины, однако в контракте указано 1,5 млн доз.