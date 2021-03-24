Индия приостанавливает экспорт COVID-вакцины AstraZeneca

Об этом сообщает международное агентство Reuters со ссылкой на два источника.
Отмечается, что с четверга, 25 марта, поставки вакцины от COVID-19 за границу будут приостановлены. В министерстве здравоохранения Индии отметили, что страна столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию вакцинации населения.
Правительство разрешило с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет. Следовательно, власть заказала в Serum Institute of India около 141 млн доз вакцины.
“Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии”, – добавил собеседник агентства.
Приостановка экспорта повлияет на поставки вакцины в рамках международной инициативы COVAX. Сейчас индийский производитель уже задержал поставки препарата в Бразилию, Великобританию, Марокко и Саудовскую Аравию.
Отметим, что Украина использует вакцину CoviShield производства Serum Institute of India. Сейчас страна получила 500 000 доз вакцины, однако в контракте указано 1,5 млн доз.
- Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca может столкнуться с запретом на экспорт вакцины от коронавируса COVID-19, если не выполнит обязательств перед Евросоюзом.
- Сегодня Европейская комиссия ужесточила механизм, позволяющий блокировать экспорт вакцин. Теперь ЕС будет тщательнее проверять страну, в которую собирается поставлять препарат, а также смягчит условия для регистрации.