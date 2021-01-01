Индия одобрила оксфордскую вакцину AstraZeneca

В пятницу, 1 января, регулятор по контролю за медикаментами Индии одобрил COVID-вакцину, разработанную специалистами Оксфордского университета и компании AstraZeneca для экстренного применения.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Власти Индии заявили о заинтересованности в скорейшей поставке вакцины от коронавируса. Однако пока нет четких дат начала массовой вакцинации населения.

Сейчас регулятор рассматривает заявку на экстренное использование вакцин компаний Pfizer/BioNTech, а также индийского разработчика Bharat Biotech.

Напомним, что с начала пандемии в Индии коронавирусом заразились 10,3 миллиона человек, 149 тысяч человек умерли. Страна считается второй в мире по темпам распространения вируса и уступает только США.