Индия одобрила оксфордскую вакцину AstraZeneca

Об этом сообщает агентство Reuters.
Власти Индии заявили о заинтересованности в скорейшей поставке вакцины от коронавируса. Однако пока нет четких дат начала массовой вакцинации населения.
Сейчас регулятор рассматривает заявку на экстренное использование вакцин компаний Pfizer/BioNTech, а также индийского разработчика Bharat Biotech.
Напомним, что с начала пандемии в Индии коронавирусом заразились 10,3 миллиона человек, 149 тысяч человек умерли. Страна считается второй в мире по темпам распространения вируса и уступает только США.
- Ранее британская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила о повышении эффективности своей вакцины против коронавируса, которая была разработана совместно с Оксфордским университетом.
- Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета одобрена для использования в Великобритании.