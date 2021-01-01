Covid-19 Украина

обновлено 01.01.2021 в 16:01

Всего:

1064479 (+9432)

Болеют:

325790 (+9432)

Выздоровели:

720009 (+10016)

Умерло:

18680 (+147)

16:57 «Facebook будет ответственен за тысячи смертей»: Селена Гомес раскритиковала соцсеть за дезинформацию
16:24 Индия одобрила оксфордскую вакцину AstraZeneca
16:03 «Верьте в нас»: украинские воины трогательно поздравили страну с Новым годом
15:27 Во Франции полиция разогнала новогоднюю вечеринку на 2 тысячи человек: есть раненые
14:54 Главой ОБСЕ стала представительница Швеции Анн Линде
14:49 В Киеве состоится факельное шествие к годовщине со дня рождения Степана Бандеры
14:26 Российские хакеры получили доступ к данным Microsoft
13:52 В Киеве за сутки выявили еще 885 больных COVID-19
11:28 «Сложная операция»: в Украину вернули двух женщин с детьми, находившихся в лагерях для беженцев в Сирии
09:05 Дожди и мокрый снег: какой будет погода для украинцев в первый день нового года
04:39 Епифаний призвал украинцев быть добрее и милосерднее к ближним
03:58 Ученые рассказали о негативном влиянии новогодних песен
03:28 Опубликован трейлер сериала «Супермен и Лоис»
03:09 Израиль поставил мировой рекорд по темпам вакцинации от COVID-19
02:24 Новогоднее поздравление: Зеленский рассказал детям о кредитах и строительстве дорог
02:09 В США арестовали фармацевта. Его подозревают в порче более 500 доз COVID-вакцины
01:28 Полярники поздравили украинцев с Новым годом
00:33 Новогоднее поздравление Петра Порошенко: видео

31 декабря

23:32 Более ста участников протестов в Беларуси встретят Новый год за решеткой
22:45 Bellingcat готовит расследование спецоперации по «вагнеровцам» – Порошенко
22:21 Порошенко назвал условия, при которых Украина уже летом может избавиться от необходимости в локдауне
21:58 В Турции объявили беспрерывный комендантский час
21:54 Netflix снимет фильм о деле «вагнеровцев» – Порошенко
21:33 В Пхеньяне встретили Новый год огромной толпой на площади, не соблюдая дистанцию

Индия одобрила оксфордскую вакцину AstraZeneca

В пятницу, 1 января, регулятор по контролю за медикаментами Индии одобрил COVID-вакцину, разработанную специалистами Оксфордского университета и компании AstraZeneca для экстренного применения.

Пятница, 1 января 2021, 16:24

Об этом сообщает агентство Reuters.

Власти Индии заявили о заинтересованности в скорейшей поставке вакцины от коронавируса. Однако пока нет четких дат начала массовой вакцинации населения.

Сейчас регулятор рассматривает заявку на экстренное использование вакцин компаний Pfizer/BioNTech, а также индийского разработчика Bharat Biotech.

Напомним, что с начала пандемии в Индии коронавирусом заразились 10,3 миллиона человек, 149 тысяч человек умерли. Страна считается второй в мире по темпам распространения вируса и уступает только США.

  • Ранее британская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила о повышении эффективности своей вакцины против коронавируса, которая была разработана совместно с Оксфордским университетом.
  • Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета одобрена для использования в Великобритании.
Теги: AstraZeneca, вакцина, Коронавирус

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться