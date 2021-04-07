Один из крупнейших производителей вакцин в мире – индийский Serum Institute (Институт сыворотки крови) может возобновить экспорт вакцин от коронавируса, которые производятся по лицензии компании AstraZeneca, до июня.

Об этом сообщил в интервью агентству Associated Press генеральный директор Serum Institute of India Адар Пунавалла.

Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.

В конце марта стало известно, что Индия приостановила экспорт вакцины, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

Пунавалла отметил, что Serum Institute “решил предоставить Индии временный приоритет на два месяца”, после чего надеется возобновить экспорт. Однако на решение возобновить поставки, по его словам, будет влиять уровень заболеваемости в Индии.

Так, восстановление экспорта до июня будет возможным, если заболеваемость коронавирусом в Индии пойдет на спад.

Если же этого не произойдет, и вспышка COVID-19 в стране будет продолжаться, это может спровоцировать новые задержки с поставками вакцин.

“Нам придется продолжить поставлять на рынок Индии, а не куда-то еще. Потому что мы должны защищать свою нацию”, – подчеркнул Пунавалла.

Он признал, что решение приостановить экспорт ставит под угрозу контрактные обязательства перед другими странами, и рассказал, что вынужден лично объяснять его мировым лидерам.

Пунавалла выразил уверенность, что большинство из них относятся к этой ситуации с пониманием.

“Национализм в той или иной степени наблюдается везде”, – заявил он, напомнив о мерах по ограничению экспорта вакцин в Европе и об ограничении США на экспорт материалов, необходимых для наращивания производства вакцин.

В последнее время количество ежедневных новых случаев заражения коронавирусом в Индии возросло почти вдвое. По состоянию на понедельник в стране впервые зафиксировали более 100 тысяч заражений в сутки.

Как отмечает AP, индийский Serum Institute является ключевым поставщиком вакцин для COVAX – глобальной инициативы по обеспечению равного доступа к вакцинам от коронавируса во всем мире.

25 марта в COVAX сообщили о серьезном сбое в поставках препаратов после того, как вспышка коронавируса в Индии заставила Serum Institute приостановить экспорт. Это решение привело к задержке глобальных поставок 90 млн доз вакцины.

Стоит отметить, что Украина использует вакцину Covishield производства Serum Institute of India. Пока что наша страна получила 500 тысяч доз вакцины, однако в контракте речь идет еще о 1,5 млн доз.