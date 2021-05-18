Індія навряд чи відновить великий експорт вакцин проти COVID-19 як мінімум до жовтня, оскільки країні необхідні вакцини для внутрішнього використання.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters з посиланням на три урядових джерела.

Борючись з найбільшим в світі стрибком числа коронавірусних інфекцій, Індія місяць тому припинила експорт вакцини. Цей крок змусив багато країн, включаючи Бангладеш, Непал, Шрі-Ланку і деякі країни Африки, боротися за альтернативні поставки.

Раніше очікувалося, що поставки відновляться з червня. Зазначається, що більш тривала затримка посилить дефіцит поставок в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Джерела, які говорили з Reuters на умовах анонімності, заявили, що кампанія вакцинації в Індії тепер буде мати пріоритет, оскільки число коронавірусних інфекцій в країні перевищує 25 мільйонів, а щоденне число загиблих сягає рекордно високого рівня.

“Ми не повинні офіційно забезпечувати всі країни, оскільки ми не зобов’язані це робити. Було внутрішнє обговорення. І деякі країни попросили не очікувати експорту, враховуючи індійську ситуацію”, – сказав один зі співрозмовників агентства.

Два інших джерела заявили, що точні терміни відновлення експорту можуть змінитися в залежності від того, як скоро Індія зможе контролювати другу хвилю епідемії, що уразила систему охорони здоров’я.

Ситуація з COVID-19 в Індії

Індія є другою країною (перша — США) у світі за кількістю виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію від початку епідемії.

Особливо важку ситуацію із захворюваністю на коронавірус фіксують останні два місяці. 15 квітня Індія повідомила про рекордні на той час 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19.

2 травня в Індії було зареєстровано найвищий показник смертності від коронавірусу з початку пандемії – за останні 24 години померли 3 689 осіб. 6 травня в Індії повідомили про 412 тисяч нових випадків зараження та майже 4 тисячі смертей.

Впродовж останніх днів щодня фіксують понад 300 тисяч нових випадків зараження.

30 квітня уряд України прийняв рішення про заборону з 2 травня перетину державного кордону іноземцям з Індії.

1 травня Австралія задля уникнення поширення “індійського” штаму коронавірусу припинила сполучення з Індією і заявила, що громадян, які повертатимуться з цієї країни, штрафуватимуть та ув’язнюватимуть. Владу розкритикували за цей крок, назвавши його расистським і таким, що порушує права людини.

Глобальні та індійські компанії, зокрема Amazon, Intel і Google, допомагають другому за чисельністю населенню у світі боротися з коронавірусом.