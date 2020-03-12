Об этом сообщает Xinhua.
Ограничения не коснутся официальных и дипломатических виз, а также разрешений на въезд от ООН и международных организаций. Будут разрешены рабочие и проектные визиты.
Запрет на туристические визы распространится до 15 апреля.
Решение начнет действовать в 12:00 13 марта.
“Любой иностранный гражданин, который имеет намерение путешествовать в Индию по весомым причинам, может обратиться в ближайшую индийскую дипломатическую миссию”, – указано в сообщении.
Решение было принято на встрече группы министров после резкого увеличения количества новых случаев коронавируса в стране.
По словам представителей Министерства здравоохранения, на сегодняшний день по всей стране зарегистрировано 60 случаев.
Власти в некоторых штатах закрыли начальные школы и кинотеатры до 31 марта в качестве меры предосторожности.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
В Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Правительство Украины создало веб-портал со всей актуальной информацией о коронавирусе COVID-19.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля вводят карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Так, в Украине принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.