В связи с пандемией коронавируса COVID-19 Индия приняла решение на месяц приостановить все туристические визы.

Об этом сообщает Xinhua.

Ограничения не коснутся официальных и дипломатических виз, а также разрешений на въезд от ООН и международных организаций. Будут разрешены рабочие и проектные визиты.

Запрет на туристические визы распространится до 15 апреля.

Решение начнет действовать в 12:00 13 марта.

“Любой иностранный гражданин, который имеет намерение путешествовать в Индию по весомым причинам, может обратиться в ближайшую индийскую дипломатическую миссию”, – указано в сообщении.

Решение было принято на встрече группы министров после резкого увеличения количества новых случаев коронавируса в стране.

По словам представителей Министерства здравоохранения, на сегодняшний день по всей стране зарегистрировано 60 случаев.

Власти в некоторых штатах закрыли начальные школы и кинотеатры до 31 марта в качестве меры предосторожности.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.

В Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

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