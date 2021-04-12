В Индии наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19, поэтому страна приостановила экспорт препарата "Ремдесивир", применяемого при лечении коронавируса, а также его активных фармацевтических компонентов.

Об этом говорится в заявлении правительства Индии.

По состоянию на 11 апреля в стране зафиксировано 11,08 млн случаев COVID-19, и они продолжают расти. Это привело к внезапному росту спроса на инъекционный препарат “Ремдесивир”, используемый для лечения пациентов с коронавирусом. В ближайшие дни возможно увеличение потребности в препарате.

Семь индийских компаний производят инъекционный “Ремдесивир” в соответствии с лицензионным соглашением с M/s. Gilead Sciences, США. Их установленная мощность составляет около 38,80 тысяч единиц в месяц.

“В свете вышеизложенного правительство Индии запретило экспорт инъекций “Ремдесивира” и активных фармацевтических ингредиентов (API) до тех пор, пока ситуация в стране не улучшится”, – говорится в заявлении правительства.

В конце марта Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса CoviShield, которую производит Индийский институт сыворотки, по лицензии AstraZeneca.

Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать препарат “Ремдесивир” для пациентов с коронавирусом COVID-19. Выяснилось, что лекарство не оказывает значимого влияния на выживаемость людей с коронавирусом, потребность в искусственной вентиляции легких, время выздоровления и другие показатели.