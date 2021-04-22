В Індії за попередню добу зареєстрували 314 835 нових випадків коронавірусу, що є найвищим числом інфекцій, зареєстрованих за один день в будь-якій країні з початку пандемії COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian.

Безпрецедентне поширення вірусу, виною якого є більш заразний штам, а також слабкі заходи безпеки, призвело до перевантаження лікарень, викликавши гостру нестачу ліжок, кисню і ліків у великих містах.

Лікарні попередили, що не зможуть впоратися з попитом, а деякі заявили, що у них залишилося кисню всього на кілька годин.

“COVID-19 перетворився на кризу суспільної охорони здоров’я в Індії, яка привела до колапсу системи охорони здоров’я”, – заявив доцент відділення інфекційних захворювань Медичного університету Південної Кароліни в США Крутіков Куппаллі.

Крім того, в середу було зареєстровано 2104 випадки смерті, що є рекордним показником для Індії.

Серед загиблих був ісламський вчений Маулана Вахідуддін Хан. Також коронавірус підхопили деякі з найвідоміших політиків Індії, в тому числі колишній прем’єр-міністр Манмохан Сінгх, який на цьому тижні був госпіталізований після позитивного результату, незважаючи на те, що він був вакцинованим.

За даними міністерства охорони здоров’я, з початку пандемії в Індії зареєстровано 15,93 млн випадків захворювання.