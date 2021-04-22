Про це повідомляє The Guardian.
Безпрецедентне поширення вірусу, виною якого є більш заразний штам, а також слабкі заходи безпеки, призвело до перевантаження лікарень, викликавши гостру нестачу ліжок, кисню і ліків у великих містах.
Лікарні попередили, що не зможуть впоратися з попитом, а деякі заявили, що у них залишилося кисню всього на кілька годин.
“COVID-19 перетворився на кризу суспільної охорони здоров’я в Індії, яка привела до колапсу системи охорони здоров’я”, – заявив доцент відділення інфекційних захворювань Медичного університету Південної Кароліни в США Крутіков Куппаллі.
Крім того, в середу було зареєстровано 2104 випадки смерті, що є рекордним показником для Індії.
Серед загиблих був ісламський вчений Маулана Вахідуддін Хан. Також коронавірус підхопили деякі з найвідоміших політиків Індії, в тому числі колишній прем’єр-міністр Манмохан Сінгх, який на цьому тижні був госпіталізований після позитивного результату, незважаючи на те, що він був вакцинованим.
За даними міністерства охорони здоров’я, з початку пандемії в Індії зареєстровано 15,93 млн випадків захворювання.
- Нагадаємо, Індія переживає серйозну другу хвилю COVID-19, і багато штатів щосили намагаються впоратися зі зростаючим числом нових захворювань.
- Напередодні повідомлялося, що щоденна кількість випадків COVID-19 в Індії зросла до рекордних 273 810 в понеділок, оскільки система охорони здоров’я не справляється з кількістю пацієнтів.
- Раніше повідомлялося, що сотні паломників та дев’ятеро релігійних лідерів виявилися інфікованими коронавірусом COVID-19 після святкування фестивалю Кумбха Мела.
- 15 квітня Індія повідомила про рекордні 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, а фінансовий центр Мумбаї був заблокований, оскільки багато COVID-лікарень повідомили про серйозну нестачу ліжок і запасів кисню.