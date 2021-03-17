Правительство Индии решило, что гражданам страны будуть колоть вакцину Covishield, которая производится на индийском заводе Serum Institut по лицензии AstraZeneca, с наименее эффективным интервалом - в 28 дней. Ранее МОЗ Украины также рекомендовало проводить вакцинацию с интервалом между дозами в 28 дней.

Об этом сообщает издание Science The Wire.

Согласно исследованию в научном издании Lancet, вакцина AstraZeneca эффективнее при больших интервалах между дозами.

Исследовательский анализ показал, что эффективность первой дозы прививки в период с 22 по 90 день составила 76,0%. Те, кто получил вторую прививку с более длинным интервалом, эффективность вакцины была выше – 81,3% через ≥ 12 недель.

У пациентов с коротким интервалом (менее 6 недель) – эффективность вакцины составила 55,1%.

Испытание вакцины против COVID-19 прошло с участием 17 178 человек:

Одинарное слепое испытание фазы 1 и 2 в Великобритании (1090 участников);

Одинарное слепое испытание фазы 2 и 3 в Великобритании (12390 участников);

Одинарное слепое испытание фазы 3 в Бразилии (6 753 участника);

Двойное слепое испытание фазы 1 и 2 в Южной Африке (2130 участников).

Анализ показывает, что увеличение интервала между дозами также увеличивает иммуногенность вакцины.

Индия вводит первую и вторую дозы Covishield с интервалом 28 дней.

М.К. Сударшан, глава технического консультативного комитета по COVID-19 в штате Карнатака, сказал: “Для такого огромного населения будет сложно вакцинировать людей после трехмесячного (12-недельного) перерыва. Люди могут просто не прийти”.

Гиридхара Бабу, старший эпидемиолог и член экспертного комитета штата Карнатака, сказал: “Учитывая, что Индия приняла доводы Великобритании при одобрении вакцины Covishield, комитет также должен [пересмотреть] интервал между дозами”.

Все вакцины-кандидаты AstraZeneca, Moderna и Pfizer требуют введения двух доз – первая для индукции иммунного ответа, а вторая для его усиления.

Напомним, что в Украине с началом вакцинации тоже запланировали введение двух доз вакцины Covishield, которая производится в Индии по лицензии AstraZeneca, с интервалом в 28 дней. Сегодня стало известно, что Министерство здравоохранения Украины решило увеличить интервал с 28 дней до 90 дней.