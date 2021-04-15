Глобальне потепління відчутно вплинуло на кількість та інтенсивність мусонних дощів в Індії. Лише цього року їх буде на 5% більше.

Про це йдеться в дослідженні Потсдамського інституту вивчення впливу на клімат (PIK).

У тексті дослідження сказано, що з кожним градусом кількість мусонних дощів зростатиме. Наразі йдеться про збільшення на 5%. На думку кліматологів, це високий показник, оскільки урожай в Індії може бути знищено.

Спільно зі збільшенням кількості дощів зросте кількість посушливих днів у році.

Дослідники зауважили, що сільськогосподарський сектор Індії — це майже 20% річного ВВП. Тобто фінансова стабільність Індії залежить від кількості зібраного врожаю. Кліматолог Андерс Леверманн стверджує: якщо не контролювати кліматичні зміни — в Індії буде “хаотичний” сезон мусонних дощів, що негативно вплине на врожай.

Щороку період мусонних дощів в Індії починається в червні та триває до вересня.