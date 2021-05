Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters і британська телерадіокомпанія ВВС.

Влада індійського штату Гуджарат закрила порти і великі аеропорти. У штаті також було зареєстровано кілька інцидентів з відключенням електроенергії, а в прибережних районах Гуджарата були викорчувані опори електропередач та дерева.

Зазначається, що циклон вже забрав життя щонайменше 16 людей і залишив по собі слід руйнування, коли він пройшов повз прибережні штати Керала, Карнатака, Гоа і Махараштра.

Крім того, понад 90 людей зникли безвісти після того, як баржа біля узбережжя індійського міста Мумбаї затонула під час циклону.

Міністр державних доходів Панкадж Кумар сказав, що це буде найсильніший циклон, що обрушився на Гуджарат як мінімум за 20 років. Циклон 1998 року забрав життя, щонайменше, 4000 осіб і завдав шкоди в сотні мільйонів доларів в Гуджараті.

Глава південноазіатської делегації Міжнародної федерації Червоного Хреста Удая Регма додав, що аварійна бригада Червоного Хреста Індії працює з владою і допомагає евакуювати людей з низинних районів до центрів надання допомоги.

Індійський метеорологічний департамент (IMD) класифікував шторм, що утворився в Аравійському морі, як “надзвичайно сильний”. Циклон приніс пориви зі швидкістю до 210 км/год, що поставило б його в один ряд з ураганом третьої категорії.

