Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

По данным аналитической компании Ampere Analysis, кризис из-за коронавируса больше всего ударит по кинотеатрам – 11% падения, или потери в размере 24,4 млрд долларов.

“Самое сильное влияние кризиса будет ощущаться в 2020 году и в течение 2021 года, доходы будут сокращаться каждый год в течение пятилетнего периода”, – отметили в компании.

Между тем потоковое вещание станет “большим победителем”, отметили в Ampere Analysis. Согласно прогнозам, в течение пятилетнего периода оно получит 12-процентный рост доходов. Карантинные ограничения во всем мире привели к “огромному росту потокового потребления и новых подписок на каналы”.

По оценкам, рекламный рынок, как на телевидении, так и в Интернете, потеряет почти 40 миллиардов долларов выручки в 2021 году. Восстановление начнется в 2022 году, но будет ниже ранее прогнозируемых уровней.