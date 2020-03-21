Народного депутата от группы "Довира" Сергея Шахова, у которого ранее был подтвержден коронавирус COVID-19, госпитализировали.

Об этом сам депутат проинформировал на своей странице в Facebook.

Так, сначала Шахов сообщил, что по рекомендации врачей проходит дополнительное обследование в специальном отделении Александровской клинической больницы в Киеве.

Впоследствии нардеп проинформировал, что у него диагностировали пневмонию и рекомендовали остаться в больнице.

“Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы”, – написал Шахов.

Стоит отметить, что нардеп недавно вернулся из-за границы, после чего у него обнаружили коронавирус COVID-19. До самоизоляции Шахов успел посетить заседание парламентского комитета по вопросам экологической политики.

Таким образом он контактировал с другими депутатами и сотрудниками Верховной Рады.

В связи с этим члены указанного комитета решили уйти на самоизоляцию на 14 дней.

Стоит отметить, что Шахов не посещал заседания согласительного совета в понедельник, 16 марта, и пленарное заседание Верховной Рады во вторник, 17 марта. С выходных он находится на самоизоляции дома.