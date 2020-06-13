Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Отмечается, что с 14 июня в аэропорту “Борисполь” будет работать только один терминал – D.

“В нынешних новых условиях пассажиру необходимо быть более ответственным и еще тщательнее, чем обычно, готовиться к путешествию. Поэтому, мы призываем вас заранее ознакомиться с правилами аэропортов вылета и прилета, а также правилами пересечения границы и требованиями к пребыванию в стране прилета”, – говорится в сообщении.

Правила, которые будут действовать в “Борисполе” для пассажиров: