Активное тестирование население, информирование и отслеживание больных коронавирусом помогают Южной Корее бороться с заболевание лучше, чем другие страны.

Об этом сообщает американское издание The Hill.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Южной Корее был зарегистрирован 20 января. С тех пор стало известно о 8236 заболевших, из них 75 погибли.

В пятницу, 13 марта, местные власти сообщили, что впервые количество выздоровевших за день превысило количество новых пациентов с COVID-19. На данный момент удалось вылечить порядка 1/8 от числа заболевших — 1137 пациентов.

Одна из главных причин, по которой Южная Корея хорошо справляется со вспышкой коронавируса, заключается в том, что тестирование на заболевание широко доступно.

“В то время как некоторые страны изо всех сил пытались получить достаточное количество тестовых наборов для диагностики пациентов с подозрением, Южная Корея предоставила бесплатный и легкий доступ к тестированию для всех, кто, по мнению врача, нуждается в этом. Центры страны по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) говорят, что в стране имеется 118 пунктов, которые могут тестировать — и все сообщают о своих результатах в KCDC. На сегодняшний день в стране проверено более 230 тысяч человек”, — сообщает американский телеканал CNN.

Это помогает оперативно обнаруживать пациентов на ранней стадии заболевания и быстро оказать им помощь.

Также залог успеха Южной Кореи в борьбе с коронавирусом COVID-19 заключается в оперативном информировании граждан о случаях заболевания. Как сообщает издание Bussines Insider, в стране работает приложение, на котором отмечено местоположение людей, у которых обнаружено заболевание, чтобы другие могли избегать этих областей.

Помимо этого, в стране практикуют социальное дистанцирование. В Южной Корее закрыли школы и офисы, отметили массовые мероприятия.

По информации BBC, на входах в здания по всей стране установлены темпловизоры, которые помогают следить за температурой граждан. К тому же, в общественных местах ходят люди в костюмах, напоминающие другим мыть руки.

В комментарии #Буквам пребывающая в Южной Корее этническая украинка Татьяна Карнидал также рассказала, что у всех граждан в квартирах установлены специальные динамики, по которым передают различную общественно важную информацию, а отключить их нельзя. Так все без исключения узнают о ситуации с коронавирусом и получают рекомендации, которые помогают обезопасить себя в условиях пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 02:30 понедельника по киевскому времени число инфицированных коронавирусом COVID-19 по всему миру достигло 167 446 человека.