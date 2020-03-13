Аудиозапись опубликована в Telegram-канале “Трубу прорвало”.

Так, указанный разговор состоялся 19 сентября 2019 года.

Удовиченко: А скажите пожалуйста, вам Русланчик докладывал, что судью Печерского суда хочет скинуть?

Труба: нет

Удовиченко: Хочет обыскивать по делу. Короче, есть судья Бусик, Шевченковского суда, по делу, блять, там вот эти, по этим блять блогерам, где Шевцову Алёну Владимировну вызнано потерпевшей и Шевцова Евгена.

Труба: А там якесь нове провадження є?

Удовиченко: Провадження від 05.07 по судді Печерського суда Бусік. Это мне скидывает будущий губернатор Одесской области. Ну он два вопроса, ну он говорит: “ты сегодня … в Печерский суд”.

Труба: А губернатор хто?

Удовиченко: Ой бл**ь, Кирилл с*ка, забыл его фамилию, там товарищ мой. П*дар, с*ка, тупой, во-первых, так пиздячить судей, Вы поняли?

Труба: Прошу?

Удовиченко: Ну вы поняли что он сделал?

Труба: Ну то що він зареєструвався, то я не зрозумів по чому. Алло…

Удовиченко: Блогеры, которых пизд**ит Щевцов.

Труба: Ну?

Удовиченко: Суд вернул тымчасово вылучене майно у Шевцова, им. Этим блогерам, подозреваемым. Решением суда.

Труба: Угу.

Удовиченко: Что естественно, по п*зде пускает дело, надуманное. Куприком и Шевцовым. Всей этой шеблой-еб**й. Иванович регистрирует 375-ую и обращается в суд… . Дело регистрируется, бл*ть, 05.07 именно по факту возврата, типу никого … и, бл*ть, 12.09 он обращается в Печерский суд з клопотанням на проведення обшуку у судьи этого суда Бусик. П**арас конченый, тупое животное, которое видите… Чувак этот говорит: “Сань, если можно, остановите”. Я про это даже сейчас не подумал.

Труба: А як він дізнався?

Удовиченко: А-а-а

Труба: А як він дізнався?

Удовиченко: Ну, так они же в Печерский суд же и обратились бл*ть, они видимо хотят это скорее как психологическое давление на судей, чтобы судьи перестали им давать по этому делу санкции. Видно применяют психологическое давление. Вы же помните, закидывать им ходотайства специально да бы блять доказать что им бл*ть пизда. То есть это такой плевок в лицо. Я даже, я даже ох**л по какому делу бл*ть. Я думал може він вам щось доповідав. Черт конч**ый. Человек просит: “ну если можно”. А я набрал Свету, Света говорит “у меня по этой судье нету”. Я человеку звоню: “та не, это ху**я”. Он говорит: “какая ху**я? Обыска уже берутся”. И вот только что мне скинул это ходотайство. Я вам перкинул. Ты а**ел, бл**ь! Человек вернул тымчасово вылучене майно, бл**ь. Ты идешь на обыска, бл**ь, к судье. Ну это просто, ну, дома её хотят. Тупо провести дома, а дома у неё ищут “документи, які слугували підставою винесення завідомо неправосудного рішення”. Ты шо ч*рт, ах**л? У тебя шо есть ухвала Апелляционного суда, которая его скасувала?! Как ты можешь констатировать, что это “завідомо неправосудне рішення”? Слідчий третього слідчого відділу Територіального управління. Я предлагаю следующее сделать, я предлагаю вызвать Олейника, именно не Руслана, Олейника и сказать “что это такое”. Объяснить ситуацию и Руслан обосрется. Ну он уже вообще ах**ший, вышел из-под контроля. Ты шо п**арас, ты инициируешь обыска у судей бл**ь и не согласовываешь? Печерского суда. Ещё и по делу Шевцова.