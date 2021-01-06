Ukrainian Fashion Week No season 2021 состоится с 5 по 8 февраля в Мыстецьком Арсенале, в phygital-формате.

В новом сезоне наша главная цель ‒ изобрести и использовать формат, в котором мы будем максимально полезны украинским дизайнерам в это особенное время.

Ukrainian Fashion Week предлагает миру новый цифровой опыт.

Мы создадим для дизайнеров полностью оборудованное для съемок пространство, обеспечим трансляции показов согласно Программе UFW, и, в отличие от других недель моды, также демонстрирующих диджитальные и видеопрезентации брендов, мы пригласим аккредитованные издания на съемочную площадку. Мы предоставим возможность для медиа получить собственный контент с показов, который будет соответствовать именно их уникальным стандартам и форматам.

Онлайн-трансляция Ukrainian Fashion Week No season 2021 включит в себя не только показы, которые будут отсняты в Мыстецьком Арсенале, но и видео/диджитал-презентации дизайнеров, подготовленные брендами для Недели моды.

Онлайн-трансляция Ukrainian Fashion Week No season 2021 будет осуществляться на медиасервисе MEGOGO. Команда MEGOGO ‒ официального партнера UFW ‒ возьмет на себя обеспечение технической составляющей съемок и трансляции, а также сделает возможным просмотр показов UFW в высоком качестве из любой страны мира, даже для незарегистрированных пользователей.

Креативным директором трансляции станет Игорь Стеколенко, режиссер кино, режиссер fashion, музыкальных и рекламных видео. Работы Игоря были отмечены на многих престижных международных фестивалях fashion-фильмов, среди которых Australian Fashion Film Awards и Berlin Fashion Film Festival. Соучредитель студии BURO Creative Lab.

Для поклонников модной индустрии, которые не смогут попасть в Мыстецький Арсенал в этом сезоне, медиасервис MEGOGO предложит абсолютно бесплатный просмотр всей Программы Ukrainian Fashion Week с любого устройства, поддерживающего медиасервис: Smart TV, компьютеры, смартфоны и прочее.

Новый мир. Новый сезон. Новый формат.

Сегодня мы все обязаны принимать сложные решения и самое главное ‒ находить силы и вдохновение для создания нового.