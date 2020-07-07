Об этом сообщает американский телеканал CNN.
В пресс-службе Иммиграционной и таможенной полиции США сообщили об изменениях для участников программы по обмену студентов Student and Exchange Visitor Program (SEVP).
Эти изменения коснутся тех, кто приехал в США учится по визам типа F-1 и М-1.
Также в сообщении сказано, что, если учебное учреждение перейдет полностью в онлайн-обучение, то школьникам и студентам не выдадут визы. Если студент уже в стране, то визу ему не продлят.
Что касается студентов, которые сейчас в США, поскольку не вернулись в родную страну во время пандемии, они должны либо все же уехать домой, либо перевесь в ВУЗ с очной или смешанной формой обучения.
В противном случае их могут выдворить или наказать за нарушение миграционных процедур.
Исключение сделают для студентов со смешанной формой обучения. Чтобы остаться в США, их учебное учреждение должно документально подтвердить, что программа не полностью онлайн и что студент берет минимальное количество онлайн-уроков, необходимых для нормального прогресса по их программе обучения.
Важно, что такое исключение не распространяется на студентов F-1 в программах обучения английскому языку и на студентов M-1, которые получают профессиональное образование и не могут записываться на онлайн-курсы.
Новые иммиграционные правила могут затронуть тысячи учащихся.
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