Власти США просят от иностранных студентов покинуть страну, если у них будет дистанционное обучение.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В пресс-службе Иммиграционной и таможенной полиции США сообщили об изменениях для участников программы по обмену студентов Student and Exchange Visitor Program (SEVP).

Эти изменения коснутся тех, кто приехал в США учится по визам типа F-1 и М-1.

Также в сообщении сказано, что, если учебное учреждение перейдет полностью в онлайн-обучение, то школьникам и студентам не выдадут визы. Если студент уже в стране, то визу ему не продлят.

Что касается студентов, которые сейчас в США, поскольку не вернулись в родную страну во время пандемии, они должны либо все же уехать домой, либо перевесь в ВУЗ с очной или смешанной формой обучения.

В противном случае их могут выдворить или наказать за нарушение миграционных процедур.

Исключение сделают для студентов со смешанной формой обучения. Чтобы остаться в США, их учебное учреждение должно документально подтвердить, что программа не полностью онлайн и что студент берет минимальное количество онлайн-уроков, необходимых для нормального прогресса по их программе обучения.

Важно, что такое исключение не распространяется на студентов F-1 в программах обучения английскому языку и на студентов M-1, которые получают профессиональное образование и не могут записываться на онлайн-курсы.

Новые иммиграционные правила могут затронуть тысячи учащихся.