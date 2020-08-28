С 28 августа по 28 сентября иностранные граждане не имеют права на въезд в Украину. Но существует перечень исключений.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Согласно изменения к постановлению №641 от 22 июля 2020 года “Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2”, в период с 00:00 28 августа и до 00:00 28 сентября, запрещен въезд иностранцев и лиц без гражданства на территорию Украины.

Но к этому правилу есть немало исключений.

Иностранные граждане, которые имеют право на въезд:

Прямые родственники (супруги, родители, дети граждан Украины);

Едут через Украину транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

прибывающие в Украину с целью обучения;

прибывающие в Украину с целью обучения; проходят военную службу в Вооруженных Силах;

постоянно или временно проживающих на территории Украины и имеют вид на жительство;

признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

имеют разрешение на работу;

являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Офиса Президента Украины, Министерства иностранных дел;

являются лицами, которые прибывают в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;

являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

есть инструкторами вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участников программы НАТО “Партнерство ради мира”, которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил или прибывают по приглашению Министерства обороны;

являются деятелями культуры, прибывающих по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающего каждого из них;

прибывающие для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающие их лица;

технические специалисты, прибывающие в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

прибывающие на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

В отдельных случаях, решение о пропуске иностранцев и лиц без гражданства при наличии оснований гуманитарного характера может приниматься главой Государственной пограничной службы.

Иностранцы, которые в этот период все же приедут в Украину, должны иметь страховой полис, покрывающий расходы в связи с возможным заражением и лечением коронавируса COVID-19. Без такого полиса попасть на территорию Украины будет невозможно.

Как сообщалось ранее, 26 августа Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.