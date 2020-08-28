Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Согласно изменения к постановлению №641 от 22 июля 2020 года “Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2”, в период с 00:00 28 августа и до 00:00 28 сентября, запрещен въезд иностранцев и лиц без гражданства на территорию Украины.
Но к этому правилу есть немало исключений.
Иностранные граждане, которые имеют право на въезд:
- Прямые родственники (супруги, родители, дети граждан Украины);
- Едут через Украину транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
прибывающие в Украину с целью обучения;
- проходят военную службу в Вооруженных Силах;
- постоянно или временно проживающих на территории Украины и имеют вид на жительство;
- признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;
- имеют разрешение на работу;
- являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;
- являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Офиса Президента Украины, Министерства иностранных дел;
- являются лицами, которые прибывают в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;
- являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
- есть инструкторами вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участников программы НАТО “Партнерство ради мира”, которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил или прибывают по приглашению Министерства обороны;
- являются деятелями культуры, прибывающих по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающего каждого из них;
- прибывающие для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающие их лица;
- технические специалисты, прибывающие в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
- лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
- прибывающие на лечение в учреждения здравоохранения Украины.
В отдельных случаях, решение о пропуске иностранцев и лиц без гражданства при наличии оснований гуманитарного характера может приниматься главой Государственной пограничной службы.
Иностранцы, которые в этот период все же приедут в Украину, должны иметь страховой полис, покрывающий расходы в связи с возможным заражением и лечением коронавируса COVID-19. Без такого полиса попасть на территорию Украины будет невозможно.
Как сообщалось ранее, 26 августа Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.
- Граждане Республики Беларусь смогут въехать в Украину, несмотря на указанный запрет.
- Также въезд в страну будет разрешен 9 категориям граждан.