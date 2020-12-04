34-летнего гражданина иностранного государства, который уже находится в СИЗО как фигурант аналогичного преступления, поймали полицейские и сотрудники изолятора.

Согласно сообщению полиции, мужчина зарегистрировался на сайтах для знакомств, налаживал там контакты с женщинами, а после — выманивал у них деньги и ювелирные изделия.

Для этого он использовал мобильный телефон, который впоследствии был изъят. К каким уловкам мужчина при этом прибегал, в полиции не сообщают.

“По предварительным данным, злоумышленник таким образом обманул пятерых пострадавших. Общая сумма убытков составляет 1,3 млн гривен”, — отметили в полиции.

По данному факту открыли производство по п.4. ст. 190 (мошенничество) УК. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения фигуранту.