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Иностранным зрителям запретили посещать Олимпийские игры в Токио

Организаторы важнейшего спортивного события года запретили иностранным зрителям посещать летние Олимпийские игры в Японии.

Суббота, 20 марта 2021, 13:49

Об этом сообщает The New York Times.

Оргкомитет Токио пытается разработать эффективные протоколы безопасности, чтобы защитить от вируса как участников, так и зрителей. Между тем беспокойство усиливается среди местного населення. Последние опросы свидетельствуют о том, что японцы против проведения Олимпийских игр летом.

Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета, призвал национальные оргкомитеты обеспечить наличие вакцины для спортсменов. Несколько дней назад Китай предложил предоставить прививки для участников Олимпиады.

Однако Япония не успеет вакцинировать все местное население до старта главных спортивных соревнований. Поэтому существует угроза, что даже среди местных зрителей будет много невакцинированных людей.

Оргкомитет Олимпийских игр ранее заявил, что зрителям будет предоставлено 7,8 млн билетов. Из них 10-20% обычно покупают зрители из других стран. Поскольку иностранцам запретили посещать соревнования, они начнут возвращать заранее купленные билеты. Существует угроза возникновения трудностей по возврату средств.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио. В прошлом году соревнования отменили из-за пандемии коронавируса.

Японские СМИ ранее предрекли, что Олимпийские игры в Токио, которые состоятся этим летом, пройдут без иностранных зрителей на трибунах. Более того, церемонию открытия проведут без зрителей.

  • Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил уверенность в том, что Токийские игры-2021 пройдут успешно, несмотря на резкий рост числа заболеваний коронавирусом в мире.
  • Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио заявил, что для проведения перенесенных игр потребуются дополнительные 200 миллиардов иен, или 1,92 млрд долларов.
Теги: Олімпійські ігри, Олимпиада, Токио

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