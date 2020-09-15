Вицепремьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заверил, что инспектирование позиций у н.п. Шумы в Донбассе, которое должно было произойти, было запланировано на участке в "серой зоне".

Об этом шла речь в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

“Миф о том, что должна была быть инспекция на украинских позициях боевых. Это неправда, даже об этом не могло быть и речи. Речь шла о том, что нас обвинила РФ в том, что мы якобы нарушаем режим прекращения огня, потому что наши военные копают траншеи”, — сказал Резников.

Вице-премьер добавил, что речь идет о траншее размером в 25 метров в сторону позиций боевиков, расположенной в “серой зоне”.

“Эта траншея находится в “серой зоне”, или в нейтральной зоне, если это слово корректное с точки зрения военной. Но оно не находится на боевых позициях украинских войск, а именно в направлении врага”, — объяснил он.

По словам Резникова, наблюдатели фиксировали там активность до 5 июля, то есть за 17 дней до договоренности о режиме прекращения огня, но российская сторона не высказывала доверия к выводам СММ ОБСЕ.

Резников отметил, что именно проверка того, является ли эта траншея свежей, и должна было произойти. СММ ОБСЕ дала согласие на эту проверку.

“Речь не шла о посещении боевых позиций украинских Вооруженных сил. Речь шла о посещении совместно в режиме СЦКК, в присутствии представителей ОБСЕ этого места в “серой зоне”. Ни о какой инспекции боевиками украинских боевых позиций речь не шла, и прошу этот миф не распространять” , —заверил вицепремьер.

О каком инспектировании идет речь? 5 сентября боевики заявили, что планируют открыть огонь вблизи этого населенного пункта. Тогда было распространено, в частности, в российских СМИ, заявление главаря боевиков “ДНР” Дениса Пушилина. В нем говорилось о том, что боевик распорядился нанести удар по позициям украинских войск в районе поселка Шумы, поскольку украинские военные там якобы “незаконно возвели инженерные сооружения”. Наблюдатели ОБСЕ (несмотря на заявления главаря боевиков) не зафиксировали никаких изменений на позициях украинских военных возле Шумов. 9 сентября на внеочередных переговорах Трехсторонней контактной группы представители Украины согласились совместно с боевиками “ДНР” проинспектировать участок в районе населенного пункта Шумы, который ранее “ДНР” угрожали обстрелять. В Офисе президента заверили, что “проявление присутствия боевиков” будет “крайне ограничено”. Инспекция должна была начаться в 14 часов, однако была отменено представителями незаконных вооруженных формирований. В 14:15 10 сентября российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям вблизи населенного пункта Шумы. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.