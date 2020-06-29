Об этом #Буквам сообщила пресс-служба агентства.

“На выборах 2024 года 2 миллиона молодых людей впервые получат право голосовать. Чтобы потом они не сожалели о своем выборе, их уже сейчас нужно начинать учить быть ответственными и сознательными гражданами. Первый выпуск уже готов – электронная книга о Конституции Украины. Чтобы сделать этот проект интересным для молодежи, она объясняет Конституцию очень доступно: простым языком и визуально. Кроме того, мы сознательно отказались от скучных законодательных определений и раскрываем Конституцию через знакомые детям жизненные ситуации: родители не пускают гулять, хочется прогулять школу, в магазине не продают сигареты и многие другие”, – говорится в сообщении.

Книгу можно посмотреть по ссылке.