Об этом #Буквам сообщила пресс-служба агентства.

“На выборах 2024 года 2 миллиона молодых людей впервые получат право голосовать. Чтобы потом они не сожалели о своем выборе, их уже сейчас нужно начинать учить быть ответственными и сознательными гражданами. Первый выпуск уже готов – электронная книга о Конституции Украины. Чтобы сделать этот проект интересным для молодежи, она объясняет Конституцию очень доступно: простым языком и визуально. Кроме того, мы сознательно отказались от скучных законодательных определений и раскрываем Конституцию через знакомые детям жизненные ситуации: родители не пускают гулять, хочется прогулять школу, в магазине не продают сигареты и многие другие”, – говорится в сообщении.

Книгу можно посмотреть по ссылке.

Конституция для детей

Конституция для детей

Конституция для детей

Конституция для детей Конституция для детей Конституция для детей Конституция для детейКонституция для детей Конституция для детей

Конституция для детей Конституция для детей

Конституция для детей

  • 28 июня в Украине празднуют День Конституции. Эта дата отмечается ежегодно в честь принятия Основного закона в 1996 году.