Компания Facebook может быть штрафована на $500 млрд за незаконный сбор биометрических данных пользователей на принадлежащей ей платформе Instagram.

Об этом сообщает Bloomberg,

На этой неделе в суд Редвуд-Сити, штат Калифорния, был подан коллективный иск, в котором Facebook обвиняется в незаконном сборе и хранении биометрических данных более 100 млн пользователей Instagram. При этом, согласно иску, пользователи не были уведомлены и не давали на это согласие, а сама компания извлекала из этого выгоду.

По закону, компания может быть вынуждена заплатить от $1000 до $5000 каждому пострадавшему, если ее вину докажут.

Иск касается сбора данных для развития технологии распознавания лиц. Якобы приложение автоматически сканирует лица людей, изображенных на фото в переписке пользователей, даже если они не используют Instagram и, следовательно, не могут дать согласие на это.

“Facebook использует защищенные биометрические данные своих пользователей Instagram для расширения своих возможностей распознавания лиц во всех своих продуктах, включая приложение Facebook, и делится этой информацией между различными организациями. Facebook делает все это, не предоставляя каких-либо необходимых уведомления или раскрытие информации, требуемые законом штата Иллинойс”, — цитирует истцов Business Insider.

В политике Instagram в отношении распознавания лиц указано, что если компания внедрит технологию, то обязательно сообщит об этом пользователям и они будут иметь возможность отказаться от использования их данных.

В иске же утверждается, что Facebook начала информировать пользователей Instagram о том, что собирает биометрические данные, только в начале 2020 года, начав сбор данных раньше.

В то же время представитель компании Facebook Стефани Отуэй в своем заявлении для СМИ заявила, что иск является безосновательным.

“Instagram не использует технологию распознавания лиц”, — заверила она.

Bloomberg отмечает, что в прошлом месяце компания пыталась заплатить 650 млн долларов для урегулирования судебного процесса, в котором ее также обвинили в незаконном сборе биометрических данных. Тогда речь шла об инструменте для пометки фотографий в Facebook.