Социальные сети Instagram и Facebook будут блокировать все посты, которые продвигают так называемую конверсионную терапию - изменение сексуальной ориентации человека в сторону гетеросексуальности.

Об этом сообщает CNN.

Так, соцсети расширят существующие правила в отношении ненавистнических высказываний по всему миру, включив в них посты, рекламирующие или продвигающие эту практику.

Конверсионная терапия, псевдонаучный процесс, который, как утверждается, меняет сексуальность человека. Но крупные медицинские ассоциации заявляют, что она очень опасна.

В то же время, это законно в большинстве стран мира, в том числе в Соединенных Штатах и Великобритании.