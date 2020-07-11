Об этом сообщает CNN.
Так, соцсети расширят существующие правила в отношении ненавистнических высказываний по всему миру, включив в них посты, рекламирующие или продвигающие эту практику.
Конверсионная терапия, псевдонаучный процесс, который, как утверждается, меняет сексуальность человека. Но крупные медицинские ассоциации заявляют, что она очень опасна.
В то же время, это законно в большинстве стран мира, в том числе в Соединенных Штатах и Великобритании.
- Ранее законодатели Уганды заявили о планах принять законопроект, который может привести к смертной казни гомосексуалистов.