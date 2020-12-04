Социальные сети Facebook и Instagram заявили, что будут тщательно следить за публикациями о вакцинах от коронавируса. При этом отмечается, что публикации с сомнительным содержанием будут удалены.

Об этом сообщили в пресс-службе Facebook.

Так, в компании заявили, что запускают программу против дезинформации о вакцинах от коронавируса.

“Учитывая недавние новости о том, что вакцины от COVID-19 вскоре будут распространяться по всему миру, в течение следующих недель мы начнем удалять ошибочные мифы об этих вакцинах, которые были развенчаны экспертами в области здравоохранения, в Facebook и Instagram”, – говорится в заявлении.

В компании отметили, что будут удалять публикации, которые включают ложные утверждения о безопасности, эффективности, ингредиентах или побочных эффектам вакцин.

“Например, мы удалим ложные утверждения о том, что вакцины от COVID-19 содержат микросхемы или что-то другое, что не входит в официальный список ингредиентов вакцин. Мы также удалим теории заговора относительно вакцин COVID-19, которые, по нашему мнению, сегодня являются ошибочными”, – говорится в заявлении.

В Facebook пообещали регулярно обновлять алгоритм проверки публикаций о вакцинах на основе указаний органов здравоохранения.

До этого Facebook запустил программу против дезинформации о коронавирусе.