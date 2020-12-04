Об этом сообщили в пресс-службе Facebook.
Так, в компании заявили, что запускают программу против дезинформации о вакцинах от коронавируса.
“Учитывая недавние новости о том, что вакцины от COVID-19 вскоре будут распространяться по всему миру, в течение следующих недель мы начнем удалять ошибочные мифы об этих вакцинах, которые были развенчаны экспертами в области здравоохранения, в Facebook и Instagram”, – говорится в заявлении.
В компании отметили, что будут удалять публикации, которые включают ложные утверждения о безопасности, эффективности, ингредиентах или побочных эффектам вакцин.
“Например, мы удалим ложные утверждения о том, что вакцины от COVID-19 содержат микросхемы или что-то другое, что не входит в официальный список ингредиентов вакцин. Мы также удалим теории заговора относительно вакцин COVID-19, которые, по нашему мнению, сегодня являются ошибочными”, – говорится в заявлении.
В Facebook пообещали регулярно обновлять алгоритм проверки публикаций о вакцинах на основе указаний органов здравоохранения.
До этого Facebook запустил программу против дезинформации о коронавирусе.
- Платежная блокчейн-система Libra Association, запущенная Facebook Inc., объявила об изменении названия криптовалюты с Libra на Diem. Почти сразу же после запуска Libra в июне 2019 года политики и регуляторы выразили обеспокоенность по поводу этих усилий.