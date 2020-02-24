#Буквы подготовили фотоподборку о том, как сейчас живет Италия.

В регионе Венето заявили об преждевременном закрытии Венецианского карнавала из-за угрозы распространения коронавируса. Карнавал начался 8 февраля и должен был продлится до 25 февраля.

Венецианский_карнавал коронавирус Италия

Фото: Reuters

Венецианский_карнавал коронавирус Италия

Фото: Reuters

Венецианский_карнавал коронавирус Италия

Фото: Reuters

11 небольших городков в двух северных регионах Ломбардия и Венето с населением около 50 тыс. человек закрыты на карантин. 

Пример такого городка, коммуна Сан-Фьорано, улицы пусты:

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#coronavírus at #sanfiorano

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Во многих городах вводятся строгие ограничительные меры. Сейчас известно о 229 подтвержденных случаях болезни. Первой жертвой коронавируса стал житель района Венето, 77-летний Адриано Тревизан, который умер в больнице во время лечения от пневмонии.

Когда власти региона Ломбардия заявили о третьей смерти от коронавируса — началась масштабная паника. Полки супермаркетов Милана и других городов опустели. На данный момент жертвами вируса стали 6 человек.

Италия коронавирус Италия коронавирус

Италия коронавирус

Фото: Reuters

Италия коронавирус

В городах, которые не закрыты на картин, людей на улицах поубавилось:

Италия коронавирус Италия коронавирус

В Instagram можно встретить разнообразные виды защиты от коронавируса, даже вот такие:

Италия коронавирус Италия коронавирус Италия коронавирус