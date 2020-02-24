#Буквы подготовили фотоподборку о том, как сейчас живет Италия.
В регионе Венето заявили об преждевременном закрытии Венецианского карнавала из-за угрозы распространения коронавируса. Карнавал начался 8 февраля и должен был продлится до 25 февраля.
11 небольших городков в двух северных регионах Ломбардия и Венето с населением около 50 тыс. человек закрыты на карантин.
Пример такого городка, коммуна Сан-Фьорано, улицы пусты:
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Во многих городах вводятся строгие ограничительные меры. Сейчас известно о 229 подтвержденных случаях болезни. Первой жертвой коронавируса стал житель района Венето, 77-летний Адриано Тревизан, который умер в больнице во время лечения от пневмонии.
Когда власти региона Ломбардия заявили о третьей смерти от коронавируса — началась масштабная паника. Полки супермаркетов Милана и других городов опустели. На данный момент жертвами вируса стали 6 человек.
В городах, которые не закрыты на картин, людей на улицах поубавилось:
В Instagram можно встретить разнообразные виды защиты от коронавируса, даже вот такие:
- Министерство охраны здоровья (МОЗ) ввело проведение температурного скрининга на пограничных постах, которые пропускают пассажиров из Италии.
- Завтра соберется временная противоэпидемическая комиссия Закарпатской областной госадминистрации. На повестке дня — предотвращение занесения коронавируса из Италии.