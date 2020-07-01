Об этом свидетельствуют данные Reuters Institute Digital News, сообщает Business Insider.

Так, около 11 % респондентов в 12 странах отметили, что они использовали приложение Instagram для чтения новостей – почти вдвое больше, чем в 2018 году – по сравнению с 12 %, которые следят за новостями в Twitter.

Отмечается, что молодые пользователи гораздо чаще просматривают новости в Instagram. В частности, в США в апреле только 12 % взрослых использовали Instagram для новостей, связанных с коронавирусом, а в возрасте от 18 до 24 лет этот процент составляет 26.

В то время как текст по-прежнему является наиболее популярным способом потребления цифровых новостей, молодая аудитория с большей вероятностью, чем старшие поколения, предпочитает визуальные форматы для подачи новостей, для которых хорошо подходит Instagram.