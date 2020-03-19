Instagram и другие социальные сети могут быть полезны для составления карты пандемии коронавируса COVID-19 и, возможно, поспособствовать ее сдерживанию.

Об этом сообщает издание The Economist.

Журналисты отметили, что социальные сети на подобие Instagram, в которых пользователи общаются и делятся фото и видео, могут быть полезны в то время, как правительства и медики во всем мире ищут носителей нового коронавируса COVID-19.

Они предположили, что пользователи нередко делятся в соцсетях фотографиями из путешествий, благодаря чем можно отследить путь распространения вируса. Чтобы узнать, насколько полезным в этом отношении может быть Instagram, The Economist проанализировали посты более 20 тысяч пользователей, которые публиковали снимки из мест, где было по меньшей мере 50 случаев COVID-19, а также их последующие посты.

“Мы полагаем, что, хотя далеко не все эти пользователи были заражены вирусом, они тем не менее были его потенциальными носителями и, следовательно, представляли интерес для тех, кто пытается отследить заболевание”, — отметили журналисты.

База данных, собранная ими, включала около 52 тысяч постов. В нее не вошли посты, в которых упоминался коронавирус, а также те, где местоположением в знак солидарности с жителями Китая был отмечен Ухань. Также в анализ не вошли посты с хештегами “lategram” и “tbt”, указывающие на то, что снимки были сделаны продолжительное время назад.

В результате анализа удалось выяснить, что те пользователи, которые являются потенциальными носителями коронавируса, посещали места, в которых позднее наблюдались вспышки COVID-19.

“Некоторые пользователи посещали места, свободные от вируса, которые впоследствии были поражены вспышкой, что повышает вероятность того, что они сами привезли туда вирус”, — подчеркнули The Economist.