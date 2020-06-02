Соответствующий пост опубликован в официальном аккаунте соцсети.

Как сообщалось ранее, после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе пользователи продолжают использовать социальные сети для выражения поддержки и солидарности. Во вторник, 2 июня, в рамках кампании Blackout Tuesday в Сети массово публикуют посты с изображениями черных квадратов.

Instagram присоединился к этой кампании: в официальном аккаунте соцсети сменили изображение профиля на черно-белое, в описание добавили тег #ShareBlackStories (“Делитесь историями темнокожих”).

“#ShareBlackStories.⁣ Мы слышим вас, мы видим вас и мы с вами. Мы против расизма. Мы поддерживаем наше сообщество чернокожих — и всех тех, кто стремится к справедливости в честь Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор, Ахмауда Арбери и многих других, чьи имена не будут забыты. Снова и снова мы видим, что сообщество Instagram имеет возможность вносить значимые изменения. Чем больше мы делимся историями темнокожих, тем громче звучат голоса тех, кто сможет оказать влияние”, — говорится в сообщении Instagram.

Ранее сообщалось, что на фоне протестов из-за смерти Джорджа Флойда компании Facebook и Pornhub, а также певец The Weeknd пожертвовали средства на борьбу с расизмом.

Напомним, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.