Соответствующий пост опубликован в официальном аккаунте соцсети.
Как сообщалось ранее, после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе пользователи продолжают использовать социальные сети для выражения поддержки и солидарности. Во вторник, 2 июня, в рамках кампании Blackout Tuesday в Сети массово публикуют посты с изображениями черных квадратов.
Instagram присоединился к этой кампании: в официальном аккаунте соцсети сменили изображение профиля на черно-белое, в описание добавили тег #ShareBlackStories (“Делитесь историями темнокожих”).
“#ShareBlackStories. Мы слышим вас, мы видим вас и мы с вами. Мы против расизма. Мы поддерживаем наше сообщество чернокожих — и всех тех, кто стремится к справедливости в честь Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор, Ахмауда Арбери и многих других, чьи имена не будут забыты. Снова и снова мы видим, что сообщество Instagram имеет возможность вносить значимые изменения. Чем больше мы делимся историями темнокожих, тем громче звучат голоса тех, кто сможет оказать влияние”, — говорится в сообщении Instagram.
Ранее сообщалось, что на фоне протестов из-за смерти Джорджа Флойда компании Facebook и Pornhub, а также певец The Weeknd пожертвовали средства на борьбу с расизмом.
Напомним, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.
- В ночь на вторник, 2 июня, в результате общественных беспорядков на территории США, как минимум шестеро офицеров полиции пострадали вследствие полученных огнестрельных ранений.
- Офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил Джорджа Флойда, взяли под стражу.