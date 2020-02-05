Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что эта сумма составляет больше четверти всей выручки Facebook.
Эксперты считают, что Instagram становится все более важным для будущего Facebook. Пользователи и рекламодатели все чаще обращаются к приложению, несмотря на замедление роста продаж в основной социальной сети.
При этом, компания не раскрывает доходы от рекламы в Instagram в отчетах, предпочитая выделять интеграцию своих сайтов, называя их “семейством приложений”.
- Ранее в социальной сети Facebook подтвердили намерения изменить названия Instagram и WhatsApp.