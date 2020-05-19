Об этом сообщила пресс-служба Instagram.

Отмечается, что новая функция сделает контент соцсети более структурным и удобным для усвоения.

Этот контент будет размещаться в отдельной вкладке в аккаунте. Публикацию можно разделить на несколько пунктов и включить в нее текстовое описание, фото, видео или ссылки на свои ранние посты, а затем опубликовать инструкцию в Stories.

В первую очередь функция “Guides” будет применяться в тематике “Здоровье”, так как в Instagram считают, что эта тема особенно актуальна в период пандемии коронавируса.