Об этом пишет Business Insider.

Отмечается, что функция Direct долгое время была доступной только для мобильного приложения соцсети, но теперь пользователи могут воспользоваться ней с помощью своих ноутбуков и компьютеров.

Представитель Instagram сообщил, что эта функция еще не доступна “всему мировому сообществу”, но компания работает над этим.

Нововведение было очень ожидаемо, особенно для публичных лиц, брендов и других людей, которые постоянно пользуются такими сообщениями.

В десктопной версии пользователи смогут создавать индивидуальные и групповые чаты, читать и отправлять сообщения, обмениваться фотографиями и “лайкать” ответы. Однако, видеочат через соцсеть остается недоступным.