Об этом сообщается в блоге компании.

Пока функция работает в тестовом режиме для пользователей старше 18 лет в США, Великобритании и Ирландии.

Отмечается, что средства можно собирать на поддержку бизнеса, общественные проекты или помощь в экстренной ситуации.

Чтобы запустить личный сбор пожертвований, нужно нажать “Редактировать профиль” и выбрать опцию “Собрать средства”. После этого нужно загрузить фотографию и выбрать цель, а также заполнить дополнительные сведения.

После одобрения соцсетью заявки пользователь сможет собирать деньги в течение 30 дней, при этом кампанию можно будет продлевать еще на 30 дней. Пожертвования будут приниматься через платежный сервис Stripe, а после завершения сбора будут перечислять на банковский счет владельца аккаунта.